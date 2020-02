GFVip, il figlio di Pago molto deluso: "Non guarda più suo padre". La sua famiglia contro Serena Enardu

Il ritorno di fiamma tra il cantante Pago e Serena Enardu è andato in porto; un obiettivo raggiunto dalla ragazza, che è entrata nella casa con il solo scopo di ritornare insieme al suo ex compagno. Tutti sanno come è finita tra i due, nel peggiore dei modi al programma “Temptation island“, dove la Enardu perse la testa con tentatore Alessandro Graziani.

Un programma ha fatto perdere la coppia, e un programma li ha riportati insieme; ma non tutti sono dell’opinione che tra i due ragazzi vi sia felicità e amore. Se da un lato la famiglia della Enardu è felice per questo obiettivo raggiunto dalla ragazza, dal lato di Pago non tutti sono dello stesso parere, tutt’altro, non hanno preso molto bene l’ingresso in famiglia ancora una volta di Serena.

A partire proprio dal fratello di Pago, Pedro, che afferma che ciò che vede in Pago non è affatto felicità. Il settimanale “Spy” ha raccolto la sua testimonianza, affermando che da quando è entrata la donna in casa, Pago ha già cambiato atteggiamento, e non vede più la felicità in Pago. La famiglia conosce bene il ragazzo, e sanno quando è realmente felice e quando invece non lo è, e questa è una di quelle; la famiglia conosce il buonismo e il cuore puro di Pago, e riconoscono che il ragazzo sta attraversando un periodo di incertezza a instabilità.

Persino la Trevisan, che ha sempre caldeggiato per un ritorno di fiamma tra i due, oggi non appare più convinta nella coppia; pare infatti che ciò che emerge da tutto ciò, è l’egoismo e l’individualismo di Serena, senza pensare in alcun modo a Pago. A seguito dell’entrata in casa della donna, il figlio di Pago ha anche smesso di guardare il padre in TV.

Infatti la stessa Trevisan ha chiosato: “Nostro figlio Nicola non guarda più suo padre in tv. Da quando è entrata Serena si è dispiaciuto perché la sorpresa per il papà nella Casa del Grande Fratello avrebbe dovuto essere lui. Mi ha guardato e mi ha detto: ‘Perché è entrata? Papà doveva giocare da solo. Il gioco era suo e la sorpresa dovevo essere io”.