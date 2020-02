GF Vip, Pago e Serena incastrati da un fuorionda: il web si scaglia contro la coppia

Nella casa del “Grande Fratello Vip” l’ingresso di Serena Enardu, come concorrente ufficiale, ha smosso un pò gli animi. Da quando l’ex tronista di “Uomini e Donne” ha varcato la fatidica porta rossa, con l’intento dichiarato di riconquistare Pago, le dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia sono mutate e le strategie legate alle nomination hanno assunto un sapore differente.

L’approdo della Enardu al “Grande Fratello Vip” ha scatenato numerose polemiche sul web, difatti gli utenti non hanno gradito la mossa di Alfonso Signorini e degli gli autori del reality show e per loro e per Serena sono piovute piogge di critiche. Adesso alle critiche ad indirizzo della Enardu, si aggiungono anche quelle rivolte a Pago, lui che è sempre stato difeso dal web, sembrerebbe esserne diventato il bersaglio principale.

Il motivo alla base di tutto sarebbe un video che circola in rete e che incastrerebbe la coppia, rivelando la loro strategia legata alle nomination. Il filmato vede i due confabulare e concordare sull’importanza di essere vicini a Patrick Pugliese, in quanto personaggio forte che ha già superato un bel po’ di nomination.

E’ stato Pago ad iniziare il discorso, il che denota quanto l’uomo in realtà sia uno stratega e avvicinandosi alla sua compagna, le ha sussurrato all’orecchio: “Chi si mette contro uno forte…è pericoloso, appena vai in nomination sei finito…“. La replica di Serena è stata immediata: “Perché il pubblico è talmente dalla tua parte che se a te non piace quella persona automaticamente va fuori“.

Il cantante termina il discorso invitando la sua compagna ad essere vicina a Patrick. Dopo la circolazione del video, il web è insorto e ha iniziato ad attaccare duramente la coppia, giurando vendetta alla prima occasione utile. Difatti il commento di un utente è stato chiarissimo: “Non siamo scemi, capiamo chi gli sta vicino per convenienza. Vi aspettiamo al varco, Pago peggio di Serena“.

Insomma le critiche piovute ad indirizzo della coppia, da parte dei concorrenti del Grande Fratello, sono state in qualche modo condivise anche fuori dalla casa. I gieffini hanno ritenuto che l’ingresso di Serena abbia pesantemente offuscato Pago, pensiero approvato dal web. Insomma si prospettano tempi duri per la coppia ritrovata.