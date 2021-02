GF Vip, Zenga-Cannavò, l’affondo di Signorini: "Come ci si fida di chi fingeva di stare con Garko?"

Nella casa del “Grande Fratello Vip” è accaduto l’impensabile. Gli ultimi giorni sono stati davvero concitati e se da un lato hanno portato alla nascita della storia d’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, dall’altro hanno sancito la fine delle “Rosmello”. Rosalinda ha inoltre lasciato il suo fidanzato Giuliano Condorelli, dopo 10 anni di relazione e si è lasciata andare all’amore per Zenga.

In molti non credono alla storia e lo stesso Nicolò, fratello di Andrea, si è detto sorpreso in quanto non si aspettava che il rapporto tra i due gieffini potesse sfociare in tutto ciò. I ragazzi però hanno deciso di vivere il loro legame sentimentale alla luce del sole, scambiandosi effusioni davanti le telecamere e forse qualcosa in più anche sotto le coperte. Durante l’ultima diretta, Signorini non poteva non toccare l’argomento.

Il conduttore ha ricordato tutte le bugie legate al passato della Cannavò e poi svelate proprio all’interno della casa, come le finte relazioni con gli attori Gabriel Garko e Massimiliano Morra. Ricordiamo che in tale circostanza, Garko fece coming out, Rosalinda e Morra confessarono che lo avevano fatto per lanciare le loro carriere e l’attrice da Adua Del Vesco, nome d’arte con la quale è conosciuta, ha ripreso in mano la sua vera identità.

Un percorso intenso, di grande mutamento, quello che la Cannavò ha vissuto dentro la casa e che adesso si è concluso con la storia con Zenga. “La voce fuori è una sola: come ci possiamo fidare di una che è entrata Adua ed esce Rosalinda? Che era entrata come fidanzata ufficiale di Gabriel Garko ed era tutto finto. Che baciava Dayane e adesso bacia Andrea“, queste le parole di Signorini.

La Cannavò ha ammesso che adesso si sente una donna libera, libera anche di vivere l’amore con Andrea. I gieffini hanno dichiarato che non vedono l’ora di viversi fuori, per vedere come andranno le cose tra loro. Le buone intenzioni ci sono tutte e bisogna solo capire. Nel mentre, durante la notte le telecamere hanno captato degli strani movimenti sotto le coperte, che Rosalinda e Zenga siano andati oltre i baci e gli abbracci?