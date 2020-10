Grande Fratello Vip, la confessione di Massimiliano Morra: "La storia con Adua Del Vesco è stata inventata"

La verità di Adua Del Vesco promessa nei giorni scorsi sulla vicenda di Massimiliano Morra è uscita nella puntata andata in onda ieri 5 ottobre del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con opinionisti Antonella Elia e Pupo.

Durante una chiacchierata avvenuta in giardino Adua, provata dalla puntata di venerdì, ha dichiarato di essere stufa di soffrire a causa di altre persone: “Non posso portare il peso dei problemi degli altri. Un macigno troppo grande per me. Ho rinunciato agli anni più belli della mia vita per coprire gli altri”.

La verità di Adua Del Vesco

In questa puntata sono volate delle dichiarazioni molto pesanti tra l’attrice e Tommaso Zorzi, dal momento che l’influencer dichiara di aver saputo da lei della omosessualità di Massimiliano Morra. La 25enne smentisce questa indiscrezione rivelando che prima del “Grande Fratello Vip” non si sono mai conosciuti e nemmeno parlati da vicino. Proprio per questo, sempre secondo la versione di Adua, non avrebbero mai potuto parlare dell’omosessualità di Massimiliano.

Successivamente arriva il fatidico confronto tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, ove l’attore dopo tanti anni decide di togliersi un peso dallo stomaco: “Non c’è mai stata alcuna storia d’amore tra me e lei, ma non l’ho mai usata. Lei ha fatto parte della mia vita come persona, ci siamo voluti molto bene a prescindere dalla storia che è stata inventata, ma lei sa benissimo che non sono omosessuale e non voglio scendere nei dettagli”.

La Del Vesco cerca di scusarsi, ammettendo di aver fatto uno scivolone di non poco conto, ma Massimiliano Morra replica dichiarando di essere entrato nella Casa del “GF Vip” con l’obiettivo di far pace con Adua. Nonostante i suoi tentativi però l’attore dichiara che, dinanzi a lui, ha trovato un muro difficile da superare.