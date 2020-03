GF Vip, video shock mai trasmessi di Antonella Elia: "Stava morendo? Sono contenta". La polemica è alle stelle

Se ancora non bastassero le polemiche per i favoritismi di Alfonso Signorini verso Antonella Elia e la conseguente petizione per cambiare il conduttore del “Grande Fratello Vip“, ecco che ora spuntano anche dei video inediti che testimoniano alcune frasi davvero dure che la Elia avrebbe pronunciato verso i suoi colleghi gieffini.

Il web è in totale rivolta, sempre più convinto che Signorini protegga il suo “soldato Elia” all’inverosimile, perdonandole espressioni e comportamenti che non dovrebbero passare in sordina. Adesso, con le parole che l’ex ragazza di “Non è la Rai” ha pronunciato nei filmati in questione, la situazione è destinata a degenerare.

I video incriminati sono stati ignorati dalla redazione del programma e non sono stati trasmessi durante le varie puntate, tanto che i telespettatori stanno lamentando il fatto di non aver avuto la possibilità di farsi un’idea chiara e completa della situazione.

GF Vip, le forti dichiarazioni di Antonella Elia

Frasi forti, come dicevamo, quelle pronunciate dalla Elia che mentre era in sauna con Andrea Denver e Asia Valente, al commento di Asia: “Licia stava morendo” risponde: “Bene, sono contenta. Una coscienza esiste”. Ma questo non è tutto, infatti alcuni utenti al sito FanPage raccontano altri episodi simili e della stessa gravità: “Non hanno mostrato la strattonata di Antonella Elia a Licia Nunez, mai andata in onda ma rivelata da Fernanda e confermata dalla stessa Licia; non hanno parlato quando, inizialmente, la Elia ha confessato di attaccare il suo cane all’auto per farlo correre, con il povero animale che si feriva alle zampe” si sfogano i detrattori della Elia che vorrebbero delle punizioni concrete verso certi atteggiamenti.

Inoltre, fanno sapere che è stata messa a tacere anche la minaccia che la Elia ha rivolto a Licia Nunez durante la diretta: “‘Stai attenta a te, vai a sederti’. Frase che tutti hanno sentito, tranne in regia al Grande Fratello“, hanno precisato gli attenti telespettatori.

Per finire, Antonella ha invitato Adriana Volpe a prendere le distante dai massaggi che è solita fare la Lessa, definendoli come “È tutto un po’ torbido, un po’ sporco“. Vedremo se, alla luce di queste proteste, cambierà l’approccio del “Grande Fratello” verso Antonella Elia.