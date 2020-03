GF Vip, Valeria Marini chiude definitivamente con Antonella Elia

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata da una grande commozione e dalla grande professionalità di Alfonso Signorini che ha condotto con grande maestria e forte senso di responsabilità. Con una conduzione del tutto rivisitata da Cologno Monzese e con la presenza di Pupo, il presentatore ha avuto modo di parlare nuovamente dei dati del Coronavirus ma poi ha concentrato l’intera trasmissione sull’intrattenimento.

In particolare, Signorini ha posto l’attenzione su quella che sembrerebbe essere una battaglia persa. Stiamo parlando delle continue liti tra Valeria Marini ed Antonella Elia. Queste due grandi protagoniste, sin dalla loro partecipazione all’Isola dei Famosi, dimostrarono una grande diversità caratteriale ed un’altrettanto diversa modalità di affrontare la vita in un reality show. Ad oggi le cose non sembrerebbero essere cambiate.

Nell’attuale esperienza al Grande Fratello Vip, le due dame hanno discusso sin dal primo ingresso della Marini. In realtà, non hanno mai smesso di discutere anche Valeria sembrerebbe aver trovato la giusta soluzione. Parlando con Antonio Zequila, nostra signora dei baci stellari, avrebbe detto di voler completamente ignorare Antonella e di viversi serenamente questa sua seconda esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia.

Scontri dietro l’angolo

Se Alfonso Signorini ha condotto magistralmente l’ultima puntata del Grande Fratello Vip allo stesso tempo è stato in grado di arginare, in parte, le liti a distanza tra Valeria Marini e Antonella Elia. Le due regine bionde della casa di Cinecittà dimostrano sempre di più di essere tanto diverse quanto nemiche in questa fase del programma. Anche quando non litigano direttamente, trovano il modo di stuzzicarsi a distanza.

Infatti, tra i video mandati in onda dal conduttore, abbiamo avuto modo di assistere ad una lite molto forte tra Licia Nunez e Antonella Elia. Quest’ultima è stata accusata dalla stessa Marini di aver esagerato con i toni con una ragazza come Licia.