GF Vip, tra Patrick e Antonella pace fu. Andrea Montovoli e Pago ai ferri corti

Nella casa del “Grande Fratello Vip” non c’è mai pace e non si fa in tempo a ricucire una situazione delicata come lite, che subito se ne innesca una nuova. Questo è quanto accaduto in queste ore nella casa più spiata d’Italia e così se Patrick Pugliese e Antonella Elia avrebbero finalmente fatto la pace, tra Pago e Andrea Montovoli ci sono invece state scintille.

Andando con ordine, dopo la burrasca dei giorni precedenti, con la Elia che ha insinuato che Patrick l’avrebbe spinta dopo una lite, ma un filmato mostrato durante la diretta del 17 febbraio scorso ha ufficialmente smentito la cosa, tra i due gieffini c’è stato un chiarimento e in apparenza sembrerebbe essere tornato il sereno.

E’ stato Patrick a fare il primo passo e così si è avvicinato ad Antonella chiedendole di poter parlare con lei, la donna ha accettato e Pugliese le ha detto: “Ho capito che tu l’hai vissuta come una spinta la mia reazione, ma con il tuo carattere è facile fraintenderti“. Subito la Elia ha replicato: “Ti ho visto come un mostro, mi hai risposto male e non sai quanto mi sono vergognata in puntata“.

Patrick ha rassicurato Antonella sul fatto che l’affetto che nutre per lei è sincero e mai più ci saranno liti del genere tra loro. La Elia gli ha domandato se l’affetto che ha affermato di nutrire nei suoi riguardi sia reale nonostante la conosca da così poco tempo e la risposta del gieffino è stata assolutamente positiva. Patrick e Antonella hanno finalmente fatto la pace, cosa che fino a qualche giorno fa sembrava assolutamente impossibile. Se una situazione di forte tensione come quella tra Patrick e Antonella Elia è ufficialmente rientrata, quella tra Pago e Montovoli si alimenta dei primi fuochi.

In particolare Montovoli si è interrogato sul comportamento di Pacifico dopo l’ingresso di Serena Enardu in casa e in giardino chiacchierando con Andrea Denver e Paolo Ciavarro è venuto fuori che Pago sarebbe molto arrabbiato con Montovoli. A confessarglielo è stato Denver e così il ragazzo si è sfogato in confessionale. Andrea ha ricordato che inizialmente con Pago si erano creati i presupposti per un’amicizia, ma poi le cose sono cambiate perché lui si è allontanato. L’attore ha concluso il suo discorso dichiarando che se Pago vuole un confronto lui è disposto.