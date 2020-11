GF Vip, tra i nuovi concorrenti pronti ad entrare nella casa c’è Filippo Nardi

Come svelato dalle ultime anticipazioni nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, negli studi di Cinecittà dovrebbero entrare altri dieci concorrenti. Questa decisione è stata presa dopo che la rete ha deciso di prolungare la trasmissione fino al mese di febbraio grazie all’enorme successo ottenuto in campo Auditel.

Per il momento non si conoscono i concorrenti che dovrebbero entrare nella casa, oltre a Cristiano Malgioglio. Il paroliere ha voluto confermare la sua presenza in una recente intervista a “Chi” rivelando i motivi dietro a questo “sì”: “Lo farò per Alfonso Signorini e perché in questo momento sento il bisogno di proteggermi dal coronavirus”.

Tra i dieci concorrenti pronti ad entrare nella Casa c’è anche un personaggio richiesto dall’influencer Tommaso Zorzi. L’ex concorrente di Riccanza ha infatti chiesto più volte un altro ragazzo omosessuale negli studi di Cinecittà per avere un confronto alla pari. E in una recente intervista a “Casa Chi” Alfonso Signorini ammette di aver trovato uno sportivo famoso che si è dichiarato già omosessuale.

Secondo l’ultima indiscrezione rilasciata dal direttore del settimanale “Nuovo Tv” Riccardo Signoretti. in un breve post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram, rivela che nella Casa dovrebbe entrare una vecchia conoscenza del pubblico: “Filippo Nardi tra i nuovi ingressi al GF Vip”. Per l’uomo infatti non si tratta della sua prima partecipazione al Grande Fratello.

Il disc jockey londinese ha partecipato già alla seconda edizione del GF, in cui si è dovuto ritirare dopo un duro sfogo con la produzione per la mancanza di cibo e di sigarette. In seguito prese parte a due edizioni de “L’Isola dei Famosi” e in svariate trasmissioni condotte da Piero Chiambretti come “Chiambretti c’è”. Ultimamente invece è stato spesso ospite negli studi di “Domenica Live”, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso.