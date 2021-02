GF Vip, televoto sospeso tra Giulia Salemi e Stefania Orlando per un problema tecnico

Nella puntata di questa sera si decideranno le sorti di Giulia Salemi e Stefania Orlando nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo. Si tratta di una sfida decisamente interessante, dal momento che si tratta di due concorrenti molto amate dal pubblico.

Stefania Orlando può contare quasi sicuramente sui voti provenienti dai fan di Tommaso Zorzi, dal momento che entrambi hanno stretto una bella amicizia nella casa. Invece Giulia Salemi ha di per sé numerosi seguaci a sostenerla, e in questi giorni anche Stefano Sala, ex fidanzato di Dayane, con una storia su Instagram invita tutti a sostenere Giulia.

Intanto nel pomeriggio di ieri, con il problema che sembra esserci ancora, il televoto via web sembra essere stato sospeso. Ad annunciarlo è direttamente il sito del “Grande Fratello Vip”, in cui viene scritto: “Il servizio di televoto è sospeso a causa di problemi tecnici”. Invece, al momento, è possibile dare la propria preferenza con l’invio di un SMS.

I motivi dietro la sospensione del televoto

Il “Grande Fratello Vip” non ha dato nessuna spiegazione in merito a questo piccolo problema, ma sia i fan di Giulia che di Stefania si stanno accusando a vicenda. In questi mesi il televoto è stato uno degli argomenti più spinosi della trasmissione, dal momento che alcuni hanno accusato gli autori di aver permesso degli brogli senza cercare di arginare il problema.

Ci sono ancora sul web le prove secondo cui Dayane Mello e la sua ormai migliore ex amica Rosalinda Cannavò sono state sostenute dai fan sia brasiliani che spagnoli. Su Twitter in particolar modo gli utenti provenienti da quel paese hanno creato migliaia di email false per potersi iscrivere sul sito di Mediaset e dare loro una preferenza.

Questa modalità di televoto però è espressamente vietato dal regolamento del “GF Vip”, in cui si può leggere: “Il servizio di televoto è riservato esclusivamente ai soli clienti maggiorenni residenti sul territorio italiano”. Quindi non va escluso che questa decisione viene presa per fare delle indagini sui voti ricevuti da Giulia o da Stefania.