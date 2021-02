Stefano Sala difende Giulia Salemi: "Ha tutto il mio sostegno"

L’avventura di Giulia Salemi nella casa del “Grande Fratello Vip“, con il passare dei giorni, sta diventando sempre più complicata. L’ex concorrente di “Pechino Express” ha ricevuto già numerose a causa della sua relazione con Pierpaolo Pretelli, che non viene vista di buon occhio da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

La Salemi ha ricevuto uno choc durante l’ultima puntata di lunedì, quando ha scoperto di essere stata mandata in nomination dall’80% dei ragazzi. Si dichiara molto delusa per essere stata isolata dal resto del gruppo, e ammette che non si sarebbe mai aspettata il doppio gioco fatto da Rosalinda Cannavò.

In merito alla decisione di Rosalinda nella casa si è aperto un vero e proprio caso, in cui ha ricevuto un durissimo attacco anche da parte di Dayane Mello. L’italo brasiliana si dichiara dispiaciuta per come si sta comportando Rosalinda negli ultimi giorni, e crede che la sua relazione con Andrea Zenga stia compromettendo la sua avventura.

Stefano Sala prende le difese di Giulia

Intanto su Instagram arrivano anche i commenti del modello Stefano Sala, conosciuto proprio per essere l’ex compagno di Dayane Mello. Il ragazzo ha voluto prendere immediatamente le difese della Salemi, rivelando di conoscere perfettamente la sua bontà d’animo.

“Mi stanno arrivando un sacco di messaggi per sostenere Giulia, non voglio schierarmi e non voglio prendere una posizione in merito al suo percorso perché ripeto, non ho seguito molto. Giulia Salemi ha tutto il mio sostegno e amore nella vita reale come altri miei cari amici che conto sulle dita. Ma conoscendo ‘la nutria’ mi sento davvero di dire FORZA GIULIA!”.

Al televoto, insieme a Giulia Salemi, è andata Stefania Orlando, sicuramente una delle possibili vincitrici del “Grande Fratello Vip”. Per il momento, secondo gli ultimi sondaggi fatti via social, la cantautrice sembra essere la favorita per salvarsi, ma mancano ancora diverse ore prima del verdetto definitivo.