GF Vip, caso Adua Del Vesco: vince al televoto grazie ai voti dall’estero e da account fake

Si alza un nuovo polverone sul “Grande Fratello Vip“, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Pupo e Antonella Elia. A entrare nell’occhio del ciclone è stato l’ultimo televoto, in cui il pubblico da casa ha dovuto scegliere il preferito tra Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Selvaggia Roma e Adua Del Vesco.

A vincere in questo televoto è Adua Del Vesco con il 36%, seguita da Pierpaolo Pretelli con il 32%, Stefania Orlando con il 27% e infine la nuova entrata Selvaggia Roma, che ottiene solamente il 5%. Una vittoria molto importante per l’attrice, che le consente di non andare in nomination nella prossima puntata.

Il caso sulla vittoria di Adua Del Vesco

Ma, a quanto pare, l’attrice riesce a portare a casa la vittoria grazie soprattutto ai voti ricevuti dall’estero, nella maggior parte dei casi dal Brasile. Questo è successo per via della sua amicizia con Dayane Mello, la modella e personaggio televisivo brasiliana anch’essa concorrente di questa quinta edizione del GF Vip.

Nel regolamento del programma, però, si legge che: “Il servizio di televoto è riservato esclusivamente ai soli clienti maggiorenni residenti sul territorio italiano”. Come se non bastasse Adua Del Vesco viene salvata anche da centinaia di account fasulli che hanno usufruito del servizio Yopmail, sito dove si può creare un’e-mail monouso in maniera molto rapida, che dura una decina di minuti prima di essere totalmente cancellata.

Per Adua non è la prima volta che si parla di essere stata favorita dall’estero per rimanere nella casa del GF Vip. Infatti, nelle prime puntate del reality show, l’attrice viene salvata da molti utenti provenienti sempre dal Brasile e dalla Spagna, causando quindi l’eliminazione di Franceska Pepe. Quest’ultima ha lanciato numerose campagne per portare all’attenzione questa scorrettezza, ma Alfonso Signorini e i suoi autori non hanno mai approfondito l’argomento.