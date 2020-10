GF Vip, Franceska Pepe e il duro sfogo dopo l’eliminazione

Sono passate appena poche ora dalla conclusione dell’ultima puntata del GF Vip 5. Ad uscire dalla casa a questo giro è toccata alla modella Franceska Pepe. La ragazza ha da subito creato forti tensioni e instabilità all’interno della villa, facendo nascere svariati litigi, soprattutto con Tommaso Zorzi.

Durante il suo soggiorno nel reality, la Pepe ha letteralmente diviso il pubblico in due, tra chi la sosteneva e chi invece non aveva molta simpatia per la ragazza, tanto che i numeri del televoto hanno poi sentenziato la sua eliminazione, perdendo di fatto la sfida contro Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Adua Del Vesco.

Il pensiero della Pepe su Instagram

Nonostante tutto però, sono stati tanti gli utenti social che hanno avuto modo di criticare l’eliminazione della modella, sostenendo persino che il televoto sia stato truccato, facendo pervenire i voti anche dalla Spagna. Mentre si discute della sua eliminazione, cosa ne pensa realmente Franceska?

I suoi tanti fan si aspettavano che la ragazza stesse vivendo ore di sconforto e delusione, ma la Pepe ha preso tutti in contropiede, pubblicando da poche ore una serie di storie su Instagram, mostrandosi più felice e sollevata che mai. La modella infatti aggiunge che non c’è niente di meglio che essere liberi, di respirare aria fresca.

Nella storie la Pepe dedica anche parole molto dure nei confronti dei partecipanti al gioco e al reality stesso: “Non potevo più stare lì dentro Era troppo frustrante per me. La falsità e la cattiveria delle persone non fanno per me. Io non riesco a fingere e a dire cazzate, a leccare i c**i, a mangiare la m*a solo per andare avanti. Scusate, ma io devo dire quello che penso“.

In ultimo, l’oramai ex gieffina, aggiunge: “Non posso credere di essere finalmente libera, è la cosa più bella del mondo essere fuori da quella gabbia di pazzi. Grazie a tutti quello che mi hanno sostenuto“. Sembra dunque che per la ragazza sia arrivato il suo lieto fine, uscendo definitivamente dalla casa, ponendo un freno alla sua esperienza, che sembra sia stata per lei abbastanza negativa.