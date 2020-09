GF Vip: prima lite tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe

Il Grande Fratello Vip è iniziato da pochissimi giorni; si è di fatto appena conclusa la seconda puntata del reality più amato dagli italiani che già si iniziano a creare i primi attriti all’interno della casa. Non che la quinta edizione dello show sia stata priva di colpi di scena (basti pensare all’uscita prematura di Flavia Vento e le esternazioni di Fausto Leali), ma sembra che una nuova lite si sia da poco consumata, appena conclusa la seconda puntata.

Inaspettata lite tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe

Sembra che infatti, le telecamere abbiano ripreso una lite, del tutto inaspettata, tra i nuovi arrivati, ovvero Tommaso Zorzi e la modella Francesca Pepe. Cosa mai è potuto accadere tra i due, dato che sono passati appena 5 giorni? La risposta è stata data dalla ripresa della scorsa serata in cucina. Una volta che tutti gli inquilini dello show si sono accomodati a tavola, Zorzi ha iniziato ad avere un primo approccio con la Pepe, non proprio riuscito al massimo.

Il ragazzo infatti ha iniziato a porre tutta una serie di domande a raffica alla modella, generando quindi una forma di incomprensione, facendo sentire la ragazza sotto attacco e presa in giro. Tommaso pone una serie di domande, come: “Che carriera vorresti fare? A 28 anni inizia già a tramontare. Hai un piano B oltre al fare la modella?“

A quel punto la ragazza ha deciso di mettersi sulla difensiva e di rispondere a tono al suo interlocutore, affermando: “E sono vecchia. Dipende molto anche dalla tua genetica e da come ti poni. Sì, certo che ho l’opzione B e te la dico così almeno ti senti più tranquillo e dormi stanotte. Ho fatto anche la Cattolica, sorpresone! Economia aziendale… oddio! Ora mi reputi una persona più intelligente perché oltre a fare la modella, studio?“

Un forte senso di imbarazzo ha pervaso la tavola, tanto che Zorzi ha cercato di giustificarsi delle sue tante domande, dichiarando che sono state domande che ha fatto a tutti, il cui unico scopo è quello di conoscere meglio i suoi coinquilini. Per fortuna Tommaso trova manforte anche da parte degli altri commensali, che tentano quindi di stemperare gli animi, che si erano inaspettatamente accesi.

Nonostante tutto però, il ragazzo si è sentito comunque freddato dalla risposta della Pepe, decidendo di interrompere la discussione, alzandosi per andare a lavare i piatti, chiudendo la faccenda con: “Ora vado a lavarmi il piatto perché mi rode il c**o!“. Come andrà a finire tra i due ragazzi? Di certo non è stato proprio un ottimo inizio, ma ci sarà tempo e modo per recuperare e chiarire questo iniziale malinteso.