GF Vip, Stefania Orlando e la lite con Tommaso Zorzi: "Scusami se ti ho voluto bene"

La scorsa puntata Signorini ha finalmente vuotato il sacco. Una notizia che al di fuori della casa si sapeva già da molto, ma era ancora una decisione incerta, ponderata, molto dovuto anche all’andamento dello show. Si parla dell’ufficialità del prolungamento del “Grande Fratello Vip“. Il reality infatti avrebbe visto la sua fine originaria intorno la metà di dicembre, certamente prima delle feste natalizie.

Adesso però la produzione ha deciso di rilanciare la messa in onda del programma, facendo un allungo fino all’8 febbraio. La notizia a questo punto doveva essere comunicata ai diretti interessati nella casa che, a quanto pare, una volta appresa la proroga, non tutti hanno reagito bene alla cosa. Primo tra tutti è stato Francesco Oppini, che ha minacciato subito di voler abbandonare la casa, di non aver intenzione alcuna di trascorrere le sue vacanze natalizie rinchiuso nella casa di Cinecittà.

A quel punto è subentrata l’ira di Tommaso Zorzi, che ha iniziato ad inveire contro Oppini. A prendere le difese del figlio di Alba Parietti, ci pensa la presentatrice Stefania Orlando, che riprende Zorzi, accusandolo di pensare solo a se stesso, senza prendere in considerazione anche lo stato d’animo degli altri ragazzi presenti nella casa.

Stefania ha infatti redarguito l’influencer:”Io guardo anche dal punto di vista di Francesco. Non ci sei soltanto tu qua dentro, tutti quanti abbiamo avuto questa notizia. Tutti quanti pensiamo a quello che abbiamo fuori. Tu invece stai pensando solo a te stesso. In questo momento è così”.

La Orlando conclude con una frase che ha comunque ferito il ragazzo: “Scusami se tutto questo tempo ti ho voluto bene“. Con ogni probabilità è stata solo una frase dettata dalla rabbia del momento, ma intanto Zorzi ha risposto in maniera delusa e amareggiata: ” Non ne posso più. Queste scenate madri anche no“. Come andrà a finire ora? Di certo gli animi nella casa non sono dei migliori e servirebbe qualcosa in grado di risollevare il morale di tutti. Non resta che attendere ulteriori risvolti.