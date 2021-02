GF Vip, Stefania attacca Dayane: "Sei falsa dalla testa ai piedi"

Non si può di certo dire che la modella brasiliana, Dayane Mello, non sia un concorrente perfetto per il “Grande Fratello Vip“. Amata da tanti e odiata da altrettante persone, una concorrente che in questa edizione del GF Vip è stata letteralmente un fiume in piena di novità, sorprese, scoop e litigi vari; insomma un concentrato attivo di gossip.

Ovviamente questo modus operandi comporta la creazione di alcune incomprensioni e litigi all’interno della casa, accuse che vengono di fatto lanciate dai vari concorrenti che assistono ai modi di fare della Mello. A criticare aspramente i comportamenti di Dayane a questo giro ci pensa Stefania Orlando che ha accusato la modella di essere totalmente falsa e priva di ogni forma di correttezza verso le sue amiche, ma soprattutto verso gli altri concorrenti.

L’attacco di Stefania a Dayane

Mentre si dirige in cucina, la Orlando non perde occasione di dire la sua in merito alla dichiarazione amorosa fatta da Dayane alla Cannavò e alla successiva nomination di quest’ultima da parte della modella, che ha provocato un vero terremoto nella casa, con Dayane che si è ritrovata sotto accusa per aver tradito la sua amica.

Ecco cosa ha detto Stefania in merito: “Sei falsa dalla testa ai piedi Dayane. Tutte falsità sulla tua amica, ti sei pure inventata che la ami. Ti rendi conto? Ma dove vuoi arrivare? Poi mi dici tu non meriti la finale. Ma ti rendi conto della falsità che sei?! Ieri facevi gli appelli per mandarmi in finale. Quanta falsità, non ho davvero parole per quello che hai fatto. Mi ha detto che è colpa mia se è uscita Maria Teresa e io devo stare zitta?“.

La Mello, dinanzi a queste accuse, ha preferito adottare invece la tattica di non rispondere, ignorare la rabbia e le critiche avanzate da Stefania, provocando ovviamente ulteriore rabbia nella presentatrice. Non resta a questo punto che attendere per scoprire ulteriori risvolti della faccenda.