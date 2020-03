GF Vip, Sossio furioso con Valeria Marini: "Non ci tengo". La moglie Ursula dice la sua

Durante la scorsa diretta del “Grande Fratello Vip“, Sossio Aruta è rimasto molto amareggiato dal comportamento di Valeria Marini che ha preferito salvare Licia Nunez piuttosto che lui, durante una catena di nomination. Aruta non ha perso tempo e ha subito attaccato la Marini, facendole presente la sua delusione.

Anche se poi il fatto di essere andato in nomination per Aruta è stato più che positivo – grazie a ciò infatti si è conquistato di diritto la finale – l’ex cavaliere di “Uomini e Donne” si aspettava che la sua amica Valeria lo salvasse. Tornati in salotto, c’è stato un confronto tra i due durante il quale la Marina gli ha spiegato di aver scelto la Nunez, sicura che qualcuno avrebbe salvato Sossio. Per nulla convito di questa spiegazione, Aruta ha continuato a dimostrarsi deluso e amareggiato.

Grande Fratello Vip, la delusio di Sossio e l’intervento di Ursula

Subito dopo Valeria è stata eliminata dal gioco, ma il risentimento di Sossio continua nella Casa e trovandosi a parlare con i suoi coinquilini, afferma chiaramente che non ha nessuna intenzione di perdonarla per il suo gesto: “Io con Valeria Marini non ci voglio più avere a che fare, sinceramente. Non mi interessa. È stata la mia più grande delusione e sinceramente non ci tengo ad avere un’amicizia del genere”.

Ad intervenire sulla questione ci pensa Ursula Bennardo che da casa segue il marito insieme alla loro piccola Bianca: “Ti conosco bene amica mia e so che tu giocavi e hai fatto tutto in buona fede… In quel momento hai pensato che Licia non l’avrebbe salvata nessuno mentre Sossio eri convinta di sì”. Con queste parole la Bennardo sembra proprio voler giustificare la sua amica Valeria, anche se molto probabilmente questo intervento non sarà gradito da Sossio.

Le due donne sono diventate molto amiche durante la loro partecipazione a “Temptation Island Vip“, e in quella circostanza la Marini aveva attaccato molto duramente Sossio – ribattezzandolo forse per una sorta di vendetta tutta femminile “Zonzo” – per via dell’avvicinamento di Aruta ad una single, cosa che aveva fatto sprofondare Ursula in una grande disperazione.

Sarà stato forse questo il motivo per cui la Marini non lo ha voluto salvare? In effetti si dice che la vendetta è un piatto da gustare freddo, ma se così fosse, le cose non sono andate come nei piani di Valeria, perché proprio grazie a quel televoto ora Sossio è il primo finalista del reality show.