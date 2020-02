GF Vip, Serena Enardu e Fabio Testi in nomination

Una puntata a dir poco adrenalinica quella del 14 febbraio 2020 del “Grande Fratello Vip 4“, che ha visto susseguirsi una serie di colpi di scena, di tradimenti – o presunti tali – e di immancabili colpi bassi, che solo il celebre reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sa organizzare e mettere a segno.

Durante l’ultima puntata il Grande Fratello Vip ha cercato di creare nuovi attriti e di mettere in difficoltà la coppia Enardu – Pago; ai due è stato fatto vedere un filmato riguardante un recente faccia a faccia tra Alfonso Signorini e Alessandro, l’ex tentatore di Temptation Island Vip, per il quale Serena aveva avuto un grande trasporto, causando così la rottura con Pacifico.

Serena Enardu di nuovo al televoto

Gli autori del Grande Fratello hanno messo alla prova la gelosia di Pago, che invece conosceva già i fatti, quindi era preparato all’ennesima incursione del reality nel suo privato. Pago e Serena escono quindi da questa prova più forti che mai, diventando quindi un ostacolo per le strategie di gara che si stanno sempre più delineando all’interno della Casa.

Signorini ha annunciato che i nuovi concorrenti immuni sono Zequila, Denver, Ciavarro, la Incorvaia ed ancora la Lessa e la Di Benedetto. Dopo il faccia a faccia avuto in puntata, Adriana non ha avuto dubbi sul nominare la Nunez, che ha chiaramente ricambiato la nomination. Licia incassa anche la nomination di Fabio e Pago, mentre la Enardu ha nominato Andrea Montovoli, con una motivazione alquanto risibile, cioè quella che non l’aveva invitata a fare il pane insieme.

Andrea stavolta punta il dito contro la Elia, che è stata al centro di un duro confronto con Barbara Alberti. Antonella ha invece nominato Fabio, perché è amico della Lessa. Pugliese, a sorpresa o forse tatticamente, manda al televoto Pago per vederlo in nomination con Serena. Per Mummy, alias Aristide, invece la persona da nominare è senza alcun dubbio Fabio Testi, perché slegato dal gioco. Pago incassa il voto di Denver, mentre Licia quelli di Ciavarro e la Di Benedetto. Licia e Fernanda hanno invece puntato il dito contro Antonella, infine Antonio nomina Adriana. Ad andare al televoto sono quindi Serena Enardu e Fabio Testi.