GF Vip, scontro tra Volpe e Alberti. Le parole di Licia Nunez: "Adriana è una brava giocatrice"

Un acceso scontro è avvenuto tra la scrittrice Barbara Alberti e la showgirl Adriana Volpe, entrambe concorrenti della quarta edizione del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip“, per poi trovare un chiarimento, che però non convince fino in fondo, tanto che gli altri concorrenti continuano a pensare che la conduttrice abbia un atteggiamento falso.

L’esclusione di Rita Rusic – avvenuta la scorsa settimana – ha creato forti attriti all’interno la Casa di Cinecittà; anche Barbara Alberti ha vissuto male l’uscita dalla gara della produttrice cinematograica, con la quale aveva creato un ottimo rapporto. Nel corso dell’ultima settimana la scrittrice si è conrontata più volte con la Volpe; scontri dove sono intervenuti anche altri concorrenti.

Licia Nunez attacca Adriana Volpe

Barbara Alberti non le manda certo a dire e con la sua consueta schiettezza ha dichiarato che Adriana proverebbe odio verso gli altri; accuse che – neanche a dirlo – hanno atto andare su tutte le urie la presentatrice, che si è sentita proondamente ferita. “Non mi mettere in bocca sentimenti che non provo“, ha tuonato l’ex in quota Rai.

Le due concorrenti sono riuscite poi a riconciliarsi, anche se il loro chiarimento – stranamente avvenuto in prossimità dell’inizio della puntata – hanno insospettito non poco Licia Nunez, che non solo ha dubitato di Adriana Volpe, ma in parte anche della Alberti, in tal senso le sue parole: “Barbara Alberti opportunista, ha paura di restare isolata“.

La loro è solo strategia o reale volontà nel cercare la pace? “Io stimo Barbara, è una persona che sa il valore della parola. Mi ha ferita. Ma poi mi ha fatto piacere il chiarimento“, ha replicato l’ex co-conduttrice de “I Fatti Vostri”. Tirata in ballo da Signorini la Nunez che senza tanti giri di parole ha chiosato: “Adriana è una buona giocatrice“.

Licia ha poi tirato in ballo delle presunte confessioni che la Volpe avrebbe fatto a Paola, che avrebbe fatto riferimento alle strategia della Volpe per le eventuali future puntate. Adriana chiarisce che dietro a quelle parole riportate c’è in realtà un grande fraintendimento perché le sue intenzioni erano altre.

Anche la Alberti ha detto la sua sulla questione ribadendo il fatto che lei è una persona isolata per natura e non ha mai avuto paura di esserlo. Barbara ha ammesso di essere stata brutale con la Volpe a causa del legame che la lega a Rita, e che quindi ha cercato la vendetta. Quando poi la Volpe ha cercato di far pace, la Alberti si è sentita contenta del gesto.