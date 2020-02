GF Vip, l’ironia dei concorrenti su Achille Lauro a Sanremo 2020

Nel corso dell’ultima puntata del reality show “Grande Fratello Vip 4” – in onda lunedì 10 febbraio 2020 – sono stati tanti i momenti di tensione, di scontro ma anche di riappacificazione, a cui si sono aggiunti anche degli intermezzi più leggeri, che hanno stemperato i toni di una puntata ricca di emozioni e di adrenalina.

I concorrenti del reality sono ormai chiusi nella Casa di Cinecittà da più di dieci settimane, totalmente isolati rispetto al mondo esterno, motivo per cui non hanno potuto assistere alla kermesse musicale del Festival di Sanremo 2020, condotta da Amadeus, che ha visto quest’anno come vincitore il cantante tarantino Diodato.

I concorrenti del Grande Fratello Vip ironizzano su Achille Lauro

Verso la fine dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato ai concorrenti rimasti nella Casa di Cinecittà alcune immagini di Achille Lauro al Festival di Sanremo; scatti che hanno suscitato ilarità e dato il via ad una serie di commenti a dir poco divertenti da parte dei concorrenti.

Agli inquilini della Casa è stata mostrato il primo outfit – stravagante e provocatorio – che Lauro ha sfoggiato a Sanremo 2020, cioè quello della tutina adamitica; a tal proposito se Fernanda Lessa e Andrea Montovoli hanno subito ironizzato, dicendo che il cantante si fosse ispirato alle tutine di Zequila e Patrick, indossate in occasione di alcuni momenti goliardici ed irriverente avvenuti nelle scorse settimane.

Ma non è tutto, perché qualche altro inquilino della Casa di Cinecittà ha notato che l’outfit scelto da Lauro per Sanremo non mettesse in evidenza i suoi attributi, anzi al contrario lo facesse sembrare quasi del tutto appiattito. Un’osservazione corretta che se da un lato ha dato il via ad una serie di risatine e commenti simpatici dall’altra ha una spiegazione precisa, da ricondursi alle ferree regole imposte dalla Rai per outfit così sottili e che lasciano poco all’immaginazione.

Sembra, infatti, che sia stato fatto obbligo all’artista, l’uso di una speciale guaina che appiattisse le parti intime, in modo da non ofendere il pudore e la vista altrui, garantendo così eleganza ad un outfit che in realtà non nasce solo dall’estro dell’artista, ma soprattutto di una nota casa di alta moda. Fernanda ha poi ricordato l’esperienza vissuta da Lauro a Pechino Express, dove il cantante e Boss Doms riuscirono ad arrivare primi.