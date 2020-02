GF Vip, scontro tra Antonella Elia e Barbara Alberti: "Sei perfida"

Tra Antonella Elia e Barbara Alberti c’è una distanza siderale. L’ex valletta di Mike Bongiorno e Raimondo Vianello non riesce proprio a trovare un punto d’incontro con la celebre scrittrice, neanche dopo l’uscita della Alberti dal GF Vip avvenuta nel corso della puntata del 10 febbraio, ma tornata in studio da Alfonso Signorini nella puntata del 14 febbraio 2020.

Nell’edizione 2020 del reality lo scettro della simpatia non può che andare a Barbara Alberti, grazie alla sua schiettezza ed eleganza nell’interpretare fatti e vicende, inquadrare subito i suoi coinquilini, così come le astute strategie che si sono ormai create all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Scontro tra Antonella Elia e Barbara Alberti

La Alberti oltre ad essere una raffinata e ricercata scrittrice, si è ritagliata un ruolo in tv come opinionista, mostrando spesso la sua irriverenza, che l’ha portata ad essere considerata dai più una vera e propria diva nazional-popolare. La Alberti ha partecipato in qualità di opinionista a “#CR4 La repubblica delle donne”, ma anche nel salotto di Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque” e tanti altri.

Barbara non si è fatta mancare nulla, infatti lo scorso anno si è messa in gioco nel talent di cucina “Celebrity MasterChef Italia“, anche se non ha brillato particolarmente, considerata la sua eliminazione dopo la seconda puntata. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, dopo essere stata accolta in studio da Alfonso Signorini ha commentato caustica: “Come siete cattivi“.

Ma non è tutto poiché dopo aver rivelato l’intenzione di scrivere più di un libro in seguito alla sua esperienza all’interno della Casa di Cinecittà, è iniziato lo scontro con Antonella Elia, che continua a pensar male dell’ex gieffina. Cosa pensa la Alberti della Elia? “L’ho presa per un poeta distratto, invece gioca bene. La vecchiaia? E’ un problema suo, non mio, visto che odia tutte le ragazze della Casa“. Antonella Elia, in collegamento dalla Casa non ci sta e replica a tono: “Sei una perfida“. Insomma, la lontananza non sembra aver smorzato i toni, anzi li ha accesi ancor più.