Anche gli inquilini rinchiusi nella casa del “Grande Fratello Vip” sono venuti a conoscenza della delicata situazione che l’Italia vive, dettata dal Coronavirus. Nella casa di Cinecittà anche i gieffini vivono una condizione particolare, dove non sanno cosa accade fuori e come stanno i propri cari e così i nervi a fior di pelle sono peggiorati e ogni occasione è buona per attaccarsi e litigare ancor di più.

Questa volta è toccato a Sossio e Teresanna che se ne sono dette di ogni, non risparmiando offese e attacchi, utilizzando toni anche abbastanza accesi. Andando con ordine, Sossio nelle scorse ore è stato richiamato dalla Pugliese perchè si è depilato e non ha pulito la poltrona, il calciatore resosi conto dell’errore ha rimediato senza batter ciglio. Quando però Teresanna insieme ad Antonio Zequila puliva le docce e la veranda, i due hanno iniziato a scherzare sugli altri che erano a prendere il sole invece di pulire.

Teresanna e Zequila così come Sossio sono napoletani e mentre i due scherzavano, hanno più volte tirato in ballo il “lido Mappatella” che nel gergo partenopeo vuol dire villaggio frequentato da persone di basso spessore e retaggio culturale e sociale. Sossio sentendosi tirato in causa ha iniziato a sbottare contro Teresanna dicendole che per lui era una giornata no e dunque voleva essere lasciato in pace.

Dopo un’iniziale discussione a distanza, Teresanna si è avvicinata ad Aruta, che era in giardino a prendere il sole, e gli ha urlato: “Ogni cosa ti senti chiamato in causa. Non stavamo parlando di te. E ci hai rotto le pa…e. Ma chi ti stava pensando“. Sossio ha subito replicato: “Sei una cafona. Sei tu che mi offendi dal primo giorno. Sta fenomena, ma chi ti credi di essere”.

La Pugliese non ha placato l’ira e ha proseguito: “Per me raggiungere un livello basso sarebbe discutere con te ed è l’ultima cosa che farei, caro Sossio“. Tutti i gieffini hanno tentato invano di riportare la calma e così Aruta ha chiosato: “Mi sta dando del cafone, e deve stare attenta. Dice sempre villaggio Mappatella, da noi si dice delle persone terra terra“.

Mentre Teresanna è tornata in casa, Sossio ha continuato a sbottare e così Fabio Testi è intervenuto redarguendolo: “Non siamo qui tutta mattina a sentire i ca..i tuoi. Basta“. Anche Ursula Bennardo, compagna di Aruta, è intervenuta e sul proprio profilo Instagram ha difeso Sossio ritenendo che il comportamento adottato dal compagno non fosse poi così sbagliato. L’atteggiamento assunto da Teresanna, a detta di Ursula, è stato ben più grave rispetto a di quello di Sossio e non si è risparmiata nel dare della cafona alla Pugliese.