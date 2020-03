Grande Fratello Vip, alcuni concorrenti vedono un cameraman con la mascherina e scatta il panico nella Casa

Le scelte prese per arginare il Coronavirus stanno colpendo duramente le trasmissioni, ma al momento il “Grande Fratello Vip” resiste. Alfonso Signorini però, nell’ultima puntata del reality show, ha condotto la trasmissione da Cologno Monzese e non a Roma con la sola presenza di Pupo, poiché Wanda Nara è bloccata a Parigi.

Nonostante siano stati avvisati sulla gravità del Covid-19, nella Casa sta scattando un nuovo allarme che preoccupa molti. Come riporta il sito “Gossip e Tv”, Aristide Malneati e Paolo Ciavarro, avvicinandosi allo specchio dove sono presenti gli addetti ai lavori, hanno notato un cameraman indossare la mascherina.

I dubbi dei vip

Dopo questo episodio, molti concorrenti nella Casa si stanno nuovamente chiedendo la vera gravità di questo virus. Per accontentarli Alfonso Signorini, con un video messaggio, ha voluto avvisare i ragazzi sulle ultime novità del Covid-19, soffermandosi sul nuovo decreto firmato dal premier Giuseppe Conte che prevede la chiusura di tutte le attività economiche non di prima necessità.

Come riportato dal sito del “Grande Fratello Vip“, ognuno ha reagito in maniera diversa: “I più loquaci sono Patrick e Valeria che commentano e ipotizzano, mentre Adriana lascia che sia la sua espressione a parlare. Teresanna appare molto sconsolata: ‘Ragazzi è un film!’, afferma sgranando gli occhi”.

Ipotesi chiusura anticipata

Tra le varie ipotesi fatte dai concorrenti nella Casa, si parla anche di una possibile sospensione del programma. Infatti Patrick Ray Pugliese, Aristide Malneati e Paolo Ciavarro hanno ammesso: “Può essere che facciano subito la finale, diminuendo le puntate. Così almeno staremo con i nostri cari”. Uno scenario da non scartare del tutto, anche se difficilmente realizzabile, poiché Mediaset nell’ultimo comunicato ha confermato la messa in onda del “Grande Fratello Vip” per far distrarre il pubblico da Casa.

Nonostante la buona volontà della rete e di Alfonso Signorini nello andare avanti, la faccenda sta diventando molto complessa. Infatti nei giorni scorsi, sempre a causa del Covid-19, è sparita la regia 2.