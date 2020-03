GF Vip e Covid-19, Valeria Marini mostra segni di spossatezza e rivela: "Prima di entrare in casa ho fatto il tampone"

Il Bel Paese è ormai in uno stato di angoscia e ansia perenne. L’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus ha costretto tutto il popolo italiano a restare a casa, in una condizione di quarantena obbligata che a gran voce il Governo, nella persona del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, chiede emanando un decreto-legge che ha portato a dichiarare tutto lo stivale “zona rossa” e a chiudere la maggior parte delle attività commerciali, con la sola eccezione di alcune attività di beni primari.

La notizia è arrivata anche nella casa del “Grande Fratello Vip“, dove tutti gli inquilini sono stati rassicurati da videomessaggi dei propri cari, anche se hanno ampiamente percepito il pericolo che incombe su tutto lo stivale. Durante la diretta dell’11 marzo scorso, il conduttore Alfonso Signorini si è collegato dagli studi Mediaset a Milano (e non Roma dove di solito va in onda la trasmissione) e ha spiegato loro, ancora una volta, la situazione.

In casa, Valeria Marini ha iniziato a mostrare sintomi di stanchezza, spossatezza, uniti a colpi di tosse. Il web è esploso e si è subito domandato se la showgirl avesse il coronavirus, dato che i sintomi combaciano alla perfezione. Anche Fabio Testi, suo compagno di avventura le ha chiesto, ironizzando, se fosse affetta da Covid-19 e qualche utente ha chiesto: “Ma Valeria Marini prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip l’ha fatto il tampone del coronavirus?“.

Seppur in maniera inconsapevole, è stata la stessa Valeria a rispondere all’unica domanda che attanaglia il web e così la showgirl ha ammesso di aver fatto il tampone prima di entrare nella casa del “Grande Fratello Vip”, il cui risultato è stato negativo. Valeria Marini e Sossio Aruta sono stati gli ultimi inquilini ad entrare nella casa più spiata d’Italia, ma lo hanno fatto prima che l’emergenza prendesse il via.

Inoltre sono stati sospesi tutti gli ingressi da parte di persone esterne alla casa e le sorprese ad indirizzo dei concorrenti sono ferme, così come l’arrivo di Pasquale Laricchia che ogni settimana intratteneva gli inquilini con lezioni di attività fisica. Insomma i gieffini sono isolati e forse in questo momento, in Italia, il luogo più sicuro è proprio la casa del “Grande Fratello Vip”.