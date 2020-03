GF Vip 4, Ursula Bennardo scrive una lettera a Sossio

Sossio Aruta, ex concorrente e calciatore del reality show “Campioni, il sogno”, è uno degli attuali concorrenti del programma televisivo in onda su Canale 5 “Grande Fratello Vip”, condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini. Sossio è entrato a far parte del reality show come concorrente solo due settimane fa, a programma televisivo già avviato da tempo.

Il calciatore ha conosciuto la sua fidanzata, Ursula Bennardo, all’interno del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne”, nella versione Over. Dopo pochi mesi insieme i due hanno deciso di mettere alla prova il loro amore partecipando alla prima edizione del docureality di Canale 5 “Temptation Island Vip”, andata in onda nel corso dell’estate del 2018.

Sossio e Ursula sono usciti dal villaggio delle tentazioni separati, ma dopo poco tempo sono riusciti a superare la crisi e le difficoltà e dal loro amore è nata lo scorso ottobre la piccola Bianca. Ursula si sta trovando a vivere questi primi mesi della piccola da sola, vista la partecipazione del compagno al reality show di Canale 5, ed attraverso una lettera al settimanale “Dipiù” ha parlato delle difficoltà che sta vivendo e di alcuni problemi di salute avuti dalla piccola.

Queste le parole indirizzate al papà della piccola Bianca: “Dopo la tua partenza nostra figlia è stata poco bene di salute. Ha avuto la bronchiolite, un’infezione che le ha provocato febbre, tosse, catarro e difficoltà respiratorie”. Ursula ha confidato infine di aver avuto molta paura e di aver desiderato avere al proprio fianco Sossio, vista la grande fatica che sta provando (Ursula ha infatti altri due figli nati da una precedente relazione sentimentale).

L’ex concorrente di “Temptation Island Vip” ha concluso la lettera con una significativa richiesta al suo amato: “Sossio, mi manchi, abbiamo bisogno di te e tu, amore mio, dimmi sinceramente: hai ancora bisogno di noi?”. Sicuramente arriverà presto la risposta di Aruta alla lettera della compagna.