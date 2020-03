"GF Vip", rivelata la vera età di Clizia Incorvaia: la reazione di Paolo Ciavarro

Nella casa del “Grande Fratello Vip” tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è scoppiata la passione. I due gieffini da quel momento sono diventati inseparabili e quando Clizia improvvisamente ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia, a causa di una squalifica, ciò ha gettato Paolo nello sconforto più totale, facendo si che il ragazzo trascorresse dei giorni, avvolto dalla tristezza.

Una questione però ha riguardato l’ex signora Sarcina, ed è quella legata all’età. Durante la diretta del 2 febbraio del “Grande Fratello Vip”, Alfonso Signorini ha toccato l’argomento con Ciavarro e gli ha mostrato alcune immagini di Clizia, che in casa dichiarava di avere 35 anni e una volta ospite a “Live – Non è la D’Urso“, non ha chiarito la faccenda.

Diverse testate giornalistiche hanno affrontato l’argomento e addirittura è uscito fuori che la donna abbia 40 anni. A “Live”, Daniele Interrante le ha sottoposto la domanda, ma Clizia ha deviato il discorso non rispondendo di fatto. La questione è stata ripresa al “Grande Fratello” e la reazione di Paolo ha stupito tutti i presenti.

Il ragazzo è stato chiamato nella stanza super led e una volta lì, ha dichiarato di non dare peso all’anagrafe e che a prescindere da quanti anni abbia Clizia, lui è comunque intenzionato a continuare: “Io avevo capito 35, a me dell’età non frega assolutamente nulla“. Ha specificato che se un uomo più maturo sta con una donna più piccola nessuno ne parla, diversamente invece accade se le cose vanno al contrario, Paolo ha ribadito ancora una volta di essere interessato a Clizia.

Signorini gli ha poi mostrato una storia Instagram nella quale la Incorvaia è a Fregene e dichiara di stare aspettando Paolo. Il momento ha convinto ancor di più il figlio di Eleonora Giorgi dell’interesse che nutre nei riguardi dell’ex di Francesco Sarcina e una volta tornato in salone, Paolo ha dichiarato: “40 anni sarebbe miracoloso, mi sembra assurdo!“.