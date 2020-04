GF Vip, rissa sfiorata tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese: "Sei un cane!"

La tensione è arrivata alle stelle tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese. I due protagonisti di questa quarta edizione del “Grande Fratello Vip” hanno avuto un duro scontro e grazie all’intervento degli altri inquilini, non sono arrivati ad uno scontro fisico che poteva decretare l’esclusione di entrambi dal gioco. Simpatia tra loro non ce n’è mai stata, ma nelle ultime ore anche una semplice convivenza sembra essere diventata impossibile.

Tutto ha inizio a causa di alcune imitazioni che Aruta ha fatto della ex tronista di “Uomini e Donne”. A Teresanna ha dato molto fastidio questo comportamento di Sossio perché secondo lei queste imitazioni non sono uno scherzo, ma una presa in giro: “Perché fai la mia imitazione? Hai 50 anni, 50, fa l’uomo! Non mi puoi imitare se per tutto il giorno non mi rivolgi la parola. Non è uno scherzo, è una presa in giro”.

GF Vip, tra Sossio e Teresanna la situazione degenera

Aruta allora le risponde a tono, rivelando che ha saputo cosa pensa Teresanna di lui e gli è stato riferito che lo giudica “cafone e volgare. E io neanche dico buongiorno e buonasera a una che pensa di me queste cose”, ha poi concluso. Quando poi Sossio si rifiuta di mangiare le cose che ha preparato lei stessa, non si trattiene più ed esplode: “Tanto mangi come un cane. Io all’inizio giocavo con te, poi ho visto che sei un cane e che non consideri le persone e non voglio giocare più con te”.

Dopo queste dure affermazioni, la situazione precipita e Sossio non si contiene più, accecato dalla rabbia inveisce contro Teresanna: “Vatti a sedere sennò ti mando a fare in c**o. Vai, vatti a sedere! Modera i termini perché cane sarà quel co**ione che sta con te, capito?! Vai là, vai là!” e Teresanna di tutta risposta: “Oh scem’ non ti pigliare confidenza, pensa a chella che sta vicino a te”.

Sossio allora fa il giro dell’isola in cucina e affronta la sua “rivale” faccia a faccia: “Tu a me cane non lo devi dire!“, chiosa minaccioso Sossio, ma per fortuna interviene Paola di Benedetto ed evita che lo scontro passi su un livello di non ritorno. Teresanna non risponde più e si allontana. Più tardi in giardino Denver e Zequila commentano l’accaduto e “Er Mutanda” vuole accapararsi il merito di aver trattenuto Sossio ed evitato il peggio. Andrea Denver però non gliela fa passare e lo blocca: “Ma non è vero! Basta Antonio! Smettila di prenderti meriti che non hai. C’eravamo tutti ed è stata Paola a fermarlo”. Sicuramente non è stato un bel momento per il Grande Fratello Vip.