GF Vip, profonda crisi per Adua Del Vesco: la minaccia di abbandono

Sorprese e colpi di scena, ecco le parole chiave di questa edizione del “Grande Fratello Vip“. Giunti alla sesta puntata, si iniziano già a creare delle rivalità, delle inimicizie difficili da dissipare. Non sono passati poi così tanti giorni da quando l’attrice Adua Del Vesco aveva lanciato quella notizia bomba, denominata dai media AresGate.

Ad alimentare ancora una volta il motore della curiosità e delle sorprese, ci pensare di nuovo la Del Vesco. La ragazza si ritrova in un periodo di forte sconforto, tanto da minacciare a più riprese un eventuale abbandono della casa. Durante il trascorrere della settimana si è avuto modo di ascoltare il commento di Adua nei confronti del suo ex fidanzato, Massimiliano Morra, e del suo ipotetico flirt con Guenda Goria.

Il commento della Morra e la reazione di Zorzi

Sembra che Adua si sia lasciata andare ad una serie di commenti alquanto scottanti, affermando che tra la Goria e Morra non potrebbe nascere nulla, in quanto ha lasciato intendere che l’uomo sia gay. Un’indiscrezione che ha avuto non poche ripercussioni; la Del Vesco è stata infatti in seguito interrogata sulla veridicità di quanto affermato, ma lei ha poi ritrattato tutto, negando ogni cosa.

Tale comportamento da parte dell’attrice ha scatenato l’ira di Tommaso Zorzi, che ha di fatto lanciato una stoccata ad Adua, dichiarando apertamente che la ragazza gli avrebbe confessato la stessa cosa quando risiedevano in albergo, prima dell’inizio del gioco. Il caos in poco tempo ha regnato sovrano nella casa, portando l’attrice a minacciare di voler abbandonare il gioco.

Matilde Brandi in seguito ha invitato la Del Vesco a fare mente locale, a pensare se queste frasi siano davvero uscite dalla sua bocca e se quanto affermato da Zorzi sia vero, ma Adua nega, affermando: “Mi fa schifo. […] non posso credere che mi ha fatto una cosa simile“.

In ultimo, durante il post puntata, Adua avuto modo di parlare con Morra, scusandosi per quanto accaduto, dichiarando anche di essere stufa del fatto che in ogni puntata nasce sempre una questione sul suo conto, ma il ragazzo la perdona, aggiungendo: “Tranquilla non porto rancore, non me ne frega. Ti perdono“.