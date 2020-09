GF Vip, Adua Del Vesco e il suo probabile abbandono: "Mi sento davvero in difficoltà"

Non smette di generare novità e sorprese la nuova edizione del reality show più amato di sempre; si parla ovviamente del “Grande Fratello Vip“. Famoso soprattutto per essere un reality senza peli sulla lingua, un programma molto duro, dai toni anche molto sfrontati. La parola d’ordine infatti, all’interno della casa, appare essere sempre il litigio e l’incomprensione.

Una vera palestra dei sentimenti e delle emozioni, dove non tutti sono capaci di resistere per svariati mesi all’interno della villa di Cinecittà. Lo sa molto bene la 25enne Adua Del Vesco, che nella serata di ieri si è sfogata con Francesco Oppini e Matilde Brandi, affermando di non essere del tutto convinta della sua permanenza nella casa, di avere oggi ancora qualche forma di indecisione.

La ragazza infatti ha rivelato: “Mi sento davvero in difficoltà non so se rimanere […]So che questo gioco mi porterà a mettermi contro qualcuno, non mi piace“, consapevole quindi che presto o tardi un litigio e qualche dissapore sarà quasi inevitabile. Si è venuto da poco a conoscenza dei problemi di salute della Del Vesco, uscita da poco dal grave tunnel dell’anoressia, oggi la ragazza appare più fragile che mai, tanto da sentirsi inadeguata all’interno della casa, dai meccanismi dettati dal programma stesso.

Adua infatti ha aggiunto, durante la sua confessione: “Non fanno parte di me questi meccanismi, non so se ho fatto la scelta giusta“, ma Matilde ha poi affermato che avrà sempre una spalla su cui contare quando si sentirà triste o affranta. La ragazza ha quindi iniziato a maturare l’ipotesi di un abbandono anticipato, non sentendosi in grado di poter affrontare un simile impegno per così tanto tempo.

Riuscirà la ragazza a superare le sue paure e le sue incertezze? Niente è dato per scontato, ma per avere notizie più certe non resta che attendere lo svolgersi delle prossime puntate e vedere se la Del Vesco metterà in atto la sua intenzione o andrà avanti nel gioco.