GF Vip, Patrick Pugliese attacca Serena Enardu: "Non è elegante quando parla, è una buzzurra"

Nella casa del “Grande Fratello Vip” a tenere banco ormai è la storia tra il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago e l’ex tronista di “Uomini e Donne”, Serena Enardu. I due piccioncini dopo che essersi lasciati a “Temptation Island Vip“, sembrerebbero tornati insieme nella Casa più spiata d’Italia, ma questo riavvicinamento non viene visto di buon occhio.

Durante l’ultima diretta è entrato Pedro, fratello di Pago e ha cercato di mettere in guardia l’uomo, con il risultato che la coppia si è ritrovata a discutere amaramente. Al centro della polemica i like che Serena avrebbe lasciato sui social sotto le foto postate dall’ex tentatore Alessandro Graziani, motivo del suo allontanamento da Pago.

Le voci e le chiacchiere intorno a questa storia sono tante e anche Patrick Pugliese ha espresso la propria opinione. Il gieffino, seduto in giardino insieme ad Antonio Zequila, Aristide Malnati e Andrea Denver, ha commentato la lite avvenuta in diretta tra Pago e Serena e nel dire la sua, Patrick ha utilizzato parole non proprio dolci ad indirizzo dell’ex tronista.

Il pensiero di Pugliese è stato chiaro: “Lei non mi sembra molto elegante quando parla. Parolacce, allusioni, frasi crudeli e taglienti. È proprio buzzurra. Con me è gentile, non ci voglio litigare, ma come tratta Pago…Io sarei come il fratello, se lei avesse trattato me così ciao proprio, ma addio“. Parole forti quelle espresse dal gieffino, il quale ha comunque asserito di avere un buon rapporto con Serena.

Patrick si è apertamente schierato dalla parte di Pago, apostrofando la Enardu addirittura come una “buzzurra“. Chissà che nella prossima diretta Alfonso Signorini non decida di far ascoltare a Serena tutti i commenti dei suoi compagni di avventura sul proprio conto, quello di Patrick compreso e se così fosse non resta che tenere d’occhio la reazione della Enardu, che nel mentre si gioca la permanenza in casa dato che è al televoto con Licia Nunez.