GF Vip, Alfonso Signorini rivela il motivo dell’entrata di Serena Enardu nella casa

Nella casa del “Grande Fratello Vip” a tenere banco è la storia tra Pago e Serena Enardu, con quest’ultima che, dopo il dissenso espresso dai telespettatori attraverso il televoto, è stata comunque fatta entrare nella casa più spiata d’Italia come concorrente ufficiale. Dal suo arrivo Pago si è completamente spento e isolandosi non ha fatto altro che dedicare il suo tempo esclusivamente a lei.

In molti non hanno visto di buon occhio l’ingresso in casa dell’ex tronista di “Uomini e Donne” e il web non ha perso occasione per puntare il dito contro gli autori del reality show e lo stesso conduttore Alfonso Signorini. Il pensiero generale è che nonostante il pubblico avesse deciso, attraverso il televoto, di farla andare via, loro l’hanno comunque fatta entrare per una questione di audience.

Adesso però Signorini, che fino a questo momento era rimasto in silenzio rispetto alle accuse che gli sono state mosse, è uscito allo scoperto e attraverso il settimanale “Chi” di cui ne è il direttore, ha spiegato finalmente la scelta di Serena Enardu come concorrente del “Grande Fratello Vip”. Nello specifico ha risposto alla domanda di una lettrice.

Signorini oltre ad essere il direttore di “Chi” ne cura anche una rubrica, “l’angolo della posta” e ha colto l’occasione per rispondere a chi chiedeva spiegazioni. Alfonso tra l’altro si è in qualche modo dissociato dalle scelte fatte da Pago e Serena, asserendo che lui avrebbe agito diversamente: “Il Grande Fratello ha deciso di far entrare Serena perché è stato lo stesso Pago a manifestare il bisogno di averla con sé. Quando certi problemi nascono sotto le telecamere forse viene naturale risolverli sempre sotto i riflettori“.

Le parole di Signorini sono chiarissime, anche se in molti continuano a non condividere la scelta fatta. Serena e Pago dal canto loro possono solo immaginare il trambusto che gravita fuori intorno a loro, anche se l’ingresso di Pedro, fratello di Pago, durante l’ultima diretta ha reso un po’ l’idea. Il risultato è stata una pesante lite tra i due piccioncini ritrovati, lite poi rientrata.