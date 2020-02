GF Vip: Patrick e Andrea Montovoli si scagliano duramente contro gli autori

Nella casa del “Grande Fratello Vip” la scena è stata ormai monopolizzata dl cantante Pacifico Settembre, in arte Pago e la sua fidanzata ritrovata, l’ex tronista di “Uomini e Donne”, Serena Enardu. In ogni diretta sono sempre l’argomento principe e fuori dalla casa, sul web non si fa altro che parlare di loro, nel bene o nel male.

Naturalmente ciò ha oscurato gli altri concorrenti, i quali si sono ribellati e in particolar modo Patrick Pugliese e Andrea Montovoli si sono scagliati contro gli autori del reality show per la poca attenzione loro concessa. In particolare un arrabbiatissimo Montovoli ha dichiarato: “Che San Valentino di m***a! Non c’è stato niente per me. Nessuna risposta alla mia lettera. Loro sanno tutto, hanno i recapiti, ma questa persona non ha scritto niente“.

Insomma Andrea non le ha di certo mandate a dire agli autori e il suo ormai più fido compagno Patrick ha trovato una soluzione geniale, ovvero i due si inseriranno nelle prossime inquadrature della coppia sarda per ricevere un po’ di attenzione dalla regia. Alla discussione erano presenti anche Fabio Testi, al quale Montovoli si è rivolto, e Antonella Elia.

Quest’ultima dopo aver udito quando detto è subito corsa a spifferare tutto a Serena e l’ex tronista non ha perso occasione per attaccare Andrea. In particolar modo ha deriso la situazione economica dell’attore, asserendo: “E come mai non va via? Forse gli servono quattro soldi…tra il dire e il fare c’è di mezzo l’euro!“

La Enardu ha criticato in particolar modo l’abbigliamento che l’attore sfoggia, mentre lei indossa sempre abitini griffati da una nota stilista. Insomma della coppia Pago- Serena se ne parla sempre e se Montovoli e Patrick volevano ottenere il risultato opposto, ovvero mettersi in luce, hanno comunque tirato in ballo i due piccioncini e parlato inevitabilmente di loro.

Durante la diretta del “Grande Fratello Vip” che andrà in onda il prossimo 17 febbraio, Alfonso Signorini avrà tanto di cui parlare e soprattutto dovrà cercare di sedare gli animi caldi che ormai hanno preso il sopravvento nella casa più spiata d’Italia. Insomma quella del 17 febbraio si preannuncia una puntata scoppiettante.