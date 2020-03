GF Vip, Paolo Ciavarro dopo gli aggiornamenti sul Coronavirus: "Abbiamo sbagliato troppe volte"

Al “Grande Fratello Vip” c’è stato un momento di forte tensione e smarrimento quando i concorrenti sono stati messi al corrente di ciò che sta accadendo in Italia per l’emergenza del Coronavirus. I video dei familiari che li tranquillizzavano circa le loro condizioni di salute hanno scosso molto i gieffini che, ognuno a suo modo, hanno reagito con tanta emozione a questi nuovi fatti.

In particolar modo, Paolo Ciavarro mentre stava chiacchierando in giardino con Patrick Pugliese, si è ritrovato nel bel mezzo di una lucida e distaccata analisi del gruppo, mettendo in risalto alcuni comportamenti che secondo il suo parere potevano essere risparmiati o modificati.

GF Vip, Massimo Ciavarro commenta il momento complicato a causa del Coronavirus

“Portatori di un messaggio lo siamo da quando siamo entrati, e già abbiamo purtroppo sbagliato troppe volte…Adesso però abbiamo una doppia responsabilità anche perché abbiamo il compito di portare un po’ di leggerezza…Dobbiamo portare rispetto…“, sembra che il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro abbia trovato una nuova spinta emozionale per continuare a rimanere nella Casa del Grande Fratello Vip.

Un pensiero, inevitabilmente, va anche ai medici e a tutto il personale sanitario che in questi giorni – ancora di più – diventano il simbolo eroico di una Italia che vuole uscire da questo momento così duro: “Ci vuole comunque buon senso e misure…Pensa ai medici che eroi che sono…Sono contento di questi decreti…Ci vuole senso civico e responsabilità…Speriamo bene…“, interpretando il pensiero di tutte quelle persone responsabili che cercano in tutti i modi di seguire regole per riuscire a superare la crisi.

Dello stesso parere anche Adriana Volpe che, una volta fatto il punto della situazione, ha subito proposto di organizzare un tipo di intrattenimento per gli italiani che devono rimanere in casa, proprio come loro, ma per motivi molto più seri. L’ex conduttrice della Rai ha invitato i suoi colleghi di percorso a organizzare corsi di ginnastica o di cucina, cercando di inventare ricette nuove e divertenti.