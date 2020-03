GF Vip, lacrime e tensioni all’interno della casa

La bella Paola Di Benedetto si sta facendo apprezzare molto all’interno e al di fuori della casa del “Grande Fratello Vip” per la sua dolcezza e per il suo essere schietta e sempre posata. In questi ultimi giorni, però, l’ex madre natura di “Ciao Darwin” si è lasciata andare alle lacrime ascoltando la canzone “La musica non c’è” del cantautore Coez e subito i pensieri le hanno invaso la mente e il cuore.

Paola si è sfogata con Fernanda Lessa e con Sara Soldati e ha rivelato loro di avere molta paura di scoprire come sarà il dopo con il suo Federico Rossi. In realtà, la paura della Di Benedetto risiede nel fatto che teme che il rapporto col suo compagno possa subire delle modifiche in seguito alla sua lungimirante permanenza nella casa più famosa di Cinecittà.

Le due coinquiline hanno spiegato a Paola che in realtà queste sono le paure che assalgono chi prende parte ad un programma simile. C’è chi ha mariti e mogli fuori, affetti cari e figli. Insomma, dopo tanto tempo di reclusione è plausibile che alcuni rapporti possano mutarsi, ma dove risiede l’amore vero e l’affetto, le modifiche non potranno che essere positive.

Asia contro Valeria

Se Paola Di Benedetto versa lacrime pensando al suo Federico Rossi, nella casa del “Grande Fratello Vip” c’è stato uno scontro molto acceso fra Asia Valente e Valeria Marini. Quest’ultima avrebbe accusato l’influencer di essere poco avvezza alle faccende domestiche e soprattutto di non essere propensa a lavare i piatti dopo averli utilizzati post pranzo.

Asia, con fare nervoso, si sfoga dapprima con Fabio Testi, che la invita a mantenere la calma e poi con Teresanna Pugliese e Paolo Ciavarro. Questi ultimi danno ragione a Valeria e fanno ragionare la Valente sul come ci si dovrebbe comportare all’interno della casa.