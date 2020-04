GF Vip, Paola Di Benedetto e Adriana Volpe rivelano i retroscena nei bagni della casa

Paola Di Benedetto e Adriana Volpe sono state due delle concorrenti della quarta edizione del reality show in onda su Canale 5 “Grande Fratello Vip“, condotto dal giornalista Alfonso Signorini. Il programma televisivo si è concluso lo scorso mercoledì 8 aprile con la vittoria finale proprio della bella Paola, seguita da Paolo Ciavarro e Sossio Aruta.

Adriana Volpe ha invece dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia a poche settimane dalla fine del reality show, a causa delle condizioni critiche del suocero, poi deceduto. Nel corso di una diretta nei loro profili Instagram personali le due concorrenti che hanno stretto una forte e bella amicizia hanno parlato della loro esperienza televisiva ed hanno svelato cosa succedesse nei bagni della Casa più spiata di Italia.

Chi era solito guardare la diretta del programma televisivo ha infatti più volte notato come ci fosse sempre il rumore di un phon come sottofondo. Adriana e Paola hanno rivelato di che cosa si trattava: “Oddio rischiamo di fare uno scivolone. Si era pensato, non si chi sia stato quel genio a farsi venire questa idea. Comunque come sottofondo musicale quando si entrava in bagno, qualcuno aveva pensato di utilizzare il rumore phon che ovatta un sacco di rumori”.

Paola e Adriana divertite dall’aneddoto raccontato hanno ribadito come sentissero il rumore del phon a qualsiasi ora del giorno e della notte e soprattutto loro, costrette a dormire nella stanza blu con il letto comunicante con il bagno si erano ormai abituate a convivere con questo rumore di sottofondo, soprattutto nella fase iniziale del programma televisivo, in cui i concorrenti erano più di venti.

La spiegazione data ha divertito molto gli spettatori della diretta realizzata nei loro profili Instagram personali che hanno apprezzato la particolare sincerità dimostrata dalle due belle concorrenti del reality show.