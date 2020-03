GF Vip, nuova diretta: primo finalista e doppia eliminazione

Il 18 marzo andrà in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip“. L’emergenza sanitaria Coronavirus che ha ormai investito il mondo intero, costringendo addirittura l’OMS (Organizzazione Mondiale Della Sanità) a dichiarare lo stato di Pandemia, non ha risparmiato nemmeno la televisione e dunque anche in questo caso si è dovuti correre ai ripari.

Diversi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, del calcio e dell’informazione sono stati contagiati e dunque risultati positivi al Covid-19. Alcune trasmissioni televisive sono state sospese e per altre invece si è cercato di accorciare i tempi, ciò è quanto accaduto per il “Grande Fratello Vip”, che da calendario doveva terminare alla fine di aprile, ma il tutto è stato anticipato e la finale sarà l’8 aprile.

Alfonso Signorini, conduttore del reality, non riesce più a raggiungere lo studio di Roma dato che vive a Milano e per tale ragione, per la seconda volta consecutiva, condurrà la diretta dagli studi Mediaset nel capoluogo lombardo, solo e senza la presenza del pubblico. L’abbreviazione dei tempi comporterà, nella puntata del 18 marzo, una doppia eliminazione e dunque al classico televoto che vede in gioco Adriana Volpe, Antonella Elia e Fabio Testi, c’è ne sarà un altro lampo che decreterà l’abbandono del secondo vip.

In aggiunta a ciò verrà eletto il primo finalista, attraverso un meccanismo davvero interessante. Ampio spazio sarà dedicato alla lite tra Sossio e Teresanna, così come all’astio ormai dichiarato tra Valeria Marini e Antonella Elia. Insomma la puntata si preannuncia davvero scoppiettante, nonostante la situazione in Italia e nel mondo non sia delle migliori, ma il “Grande Fratello” può essere percepito come la possibilità di passare qualche ora in pieno relax senza pensare a ciò che sta accadendo.

I vip sono stati informati dalla produzione della situazione Coronavirus ed è stata data loro la possibilità di ricevere un video messaggio da parte dei loro cari che li hanno tranquillizzati. Dopo aver appreso la condizione, i gieffini per alcuni versi hanno continuato a litigare, nervosi per quanto sta accadendo e perché sono rinchiusi in casa invece di stare con i loro cari, e per altri si sono uniti e addirittura hanno partecipato al flashmob tutti insieme in giardino.