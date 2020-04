GF Vip, lo scherzo di Sossio Aruta finisce male: la spaventosa caduta di Antonella Elia

Stiamo arrivati agli sgoccioli di questa quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, mercoledì 8 aprile ci sarà la finale del reality show che decreterà il vincitore. Al momento i coinquilini si stanno godendo gli ultimi giorni nella Casa, prima di uscire ed affrontare un mondo che ancora non conoscono e che li lascerà senza fiato.

Ma la voglia di divertimento è sempre dietro l’angolo e così – dopo che la Elia gli aveva lanciato un gavettone di formaggio e farina – Sossio Aruta ha messo in atto la sua vendetta che, però, non ha sortito gli effetti desiderati. L’ex ragazza di “Non è la Rai“, infatti, è caduta rovinosamente a terra, sbattendo la testa e spaventando non poco i presenti.

Grande Fratello Vip, lo scherzo di Sossio finisce male

Tutto ha inizio nel giardino, quando all’improvviso dalla piscina spunta Sossio con un secchio di acqua e inizia a correre verso la Elia che nel frattempo stava rientrando in casa. Antonella, accortasi del pericolo che stava incombendo su di lei, ha iniziato a correre dirigendosi verso la cucina, con Sossio sempre più vicino.

Arrivati nei pressi della cucina, Aruta ha lanciato la secchiata di acqua ed entrambi sono scivolati a terra. Mentre Sossio si è subito rialzato, la Elia ha iniziato a lamentarsi dichiarando di aver sbattuto la testa a terra. I suoi lamenti hanno provocato apprensione nei coinquilini che le si sono avvicinati per accertarsi sulla gravità della situazione. Intanto le telecamere hanno cambiato inquadratura, iniando a trasmettere le immaginni della camera da letto.

Antonella è stata condotta in magazzino e visitata da un medico che non ha ritenuto le sue condizioni di salute gravi e per questo non sono stati necessari altri accertamenti. Al momento la Elia è rimasta tra le quattro mura di Cinecittà insieme ai suoi compagni di viaggio, anche se sarà monitorata nelle prossime ore, come lei stessa ha annunciato di ritorno dalla visita: “Sto bene, sto bene, ma tra qualche ora dovrò fare altri controlli“.