GF Vip, Sossio chiede ad Ursula di sposarlo, la reazione della Bennardo

Nella casa del “Grande Fratello Vip” è tempo di romanticismo e proposte di matrimonio. Il protagonista è Sossio Aruta, il quale ha chiesto la mano alla sua Ursula Bennardo all’interno della casa più spiata d’Italia. Sossio, entrato nel gioco da poco più di un mese fa è stato il primo concorrente ad aggiudicarsi la finale, difatti con la sua simpatia e spontaneità è riuscito ad entrare nel cuore degli italiani.

Sossio e Ursula si sono conosciuti a “Uomini e Donne“, dove lui era uno dei protagonisti del trono over, Don Giovanni per eccellenza intratteneva spesso liaison con diverse donne, ma poi interrompeva con loro affermando che la chimica non era scattata e in tanti pensavano che stesse in trasmissione solo per visibilità, tutto ciò fino all’arrivo di Ursula. La Bennardo è stata capace di far capitolare l’inafferrabile Aruta.

Sossio e Ursula hanno lasciato insieme la trasmissione, lui ha cambiato vita e città e oggi sono genitori della piccola Bianca, nata 6 mesi fa. Dopo la nascita della piccola i due hanno spesso parlato di nozze, il calciatore ha ammesso che il 2020 sarebbe stato l’anno buono per sposare la sua Ursula, ma mai prima d’ora era arrivato nulla di ufficiale.

In casa sono arrivate due lavagne e Sossio ne ha approfittato per dar vita ad un momento davvero romantico. Armatosi di pennarello nero, ha scritto una vera e propria proposta alla sua amata: “Ursula ti voglio sposare!“. Si tratta di una dedica che è arrivata dritta al cuore e soprattutto a quello della diretta interessata, la quale non ha perso tempo per replicare al suo compagno.

Ursula, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale ha pubblicato nelle sue storie l’immagine del momento in cui Sossio scriveva la proposta di matrimonio sulla lavagna e senza proferire parola, la Bennardo ha solo aggiunto la gif di due fedi nunziali. Nessuno nutriva dubbi sul fatto che Ursula accettasse la proposta del suo compagno e sicuramente quando Sossio uscirà dalla casa ne parleranno con serietà, anche se dovranno attendere che l’emergenza Coronavirus cessi per poter dar vita ai preparativi.