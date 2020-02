GF Vip, lite tra Antonio e Paola. La ragazza si sfoga dopo la puntata: "Non me le meritavo, l’ho anche difeso"

Sul finire della diretta del “Grande Fratello Vip” andata in onda su Canale 5 venerdì 20 febbraio, abbiamo assistito ad un duro scontro tra Antonio Zequila e Paola Di Benedetto. Il tutto sarebbe iniziato quando l’ex Madre Natura ha ironizzato sul rapporto tra Zequila e la new entry Sara, mettendo l’accento sul fatto che tra loro non potrà mai nascere nulla.

Er Mutanda, punto sul vivo, ha invento contro la ragazza arrivando ad urlarle contro che l’unica sua qualità nel mondo dello spettacolo la deve al suo corpo e a niente altro. Parole che hanno toccato molto la Di Benedetto, tanto quanto quelle della ragazza avevano offeso Zequila, mettendo in dubbio le sue doti da latin lover.

GF Vip, Paola Di Benedetto profondamente offesa per le parole di Antonio Zequila

Finita la diretta, le cose non si sono per niente sistemate, anzi Paola ha avuto un crollo emotivo: “Ma non ho offeso Antonio, ci credo che avrà avuto delle donne bellissime ma resta il fatto ci sono dei limiti adesso, come con Sara, in tre parole mi hanno descritta con gli aggettivi che io cerco sempre di togliermi”, si è sfogata la Di Benedetto con Adriana Volpe che cercava di consolarla e di farla ragionare.

La Volpe le ha suggerito di non perdere quel rispetto e quella educazione che l’hanno sempre contraddistinta nella Casa, aggiungendo che lei ha fatto solo una battuta quando ha fatto notare ad Antonio che tra lui e Sara non ci sarebbe mai stato nulla.

Infine Sara, anche lei vicina a Paola per cercare di consolarla, fa notare che Fabio Testi poteva prendere le sue parti e far ragionare Zequila sull’accaduto. La Di Benedetto aggiunge che certe parole non se le sarebbe proprio meritate, soprattutto perché, quando nelle scorse puntate uscì il sospetto che Zequila potesse avere un interesse per Paola, lei lo difese smorzando subito la questione: “Non me le merito certe parole, mi fanno soffrire e meno male che Antonio l’ho anche difeso davanti al mio fidanzato”.