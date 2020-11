GF Vip, l’indiscrezione sul nuovo possibile concorrente

La quinta edizione del reality show “Grande Fratello Vip“, condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini è ormai iniziata da oltre un mese e il cast di concorrenti sembra essere riuscito a creare delle dinamiche in grado di coinvolgere gli affezionati telespettatori. Questa edizione, infatti, a causa del successo e degli ottimi ascolti che sta suscitando è stata prolungata fino a febbraio 2021 (la conclusione era inizialmente prevista prima delle vacanze natalizie).

Nel corso delle prossime settimane faranno dunque ingresso nella casa più spiata d’Italia alcuni nuovi concorrenti. Durante la quattordicesima puntata, andata in onda venerdì 30 ottobre 2020, è infatti entrato a far parte del cast del reality show il discusso giornalista Paolo Brosio (che sta già facendo parlare di sè per alcune dichiarazioni riguardo al Covid-19 e ad una presunta bestemmia pronunciata all’interno della casa).

Nelle scorse settimane si era ipotizzato che ad entrare nella casa sarebbe stato l’ex tronista del dating show “Uomini e Donne” Claudio Sona, ipotesi poi del tutto smentita da Davide Maggio. Il concorrente Tommaso Zorzi ha infatti a più riprese chiesto alla produzione del programma televisivo di far entrare un vip su cui indirizzare le sue attenzioni ed in grado di “fargli battere forte il cuore”.

Il giornalista Gabriele Parpiglia, nel corso dell’ultima puntata di “Casa Chi” ha nuovamente confermato come non sarà Claudio Sona uno dei nuovi concorrenti della quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, anche perchè lui e Tommaso sono molto amici (hanno anche trascorso le vacanze insieme).

La persona che entrerà nella casa più spiata d’Italia, secondo il giornalista, potrebbe invece essere un famoso e fascinoso modello, queste le parole di Parpiglia: “La persona in questione potrebbe essere un modello, non conosciuto, che in questo momento è sottoposto a casting. Di più al momento non posso dire”.