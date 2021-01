GF Vip, le urla dei fan svelano il rinvio della finale: gli autori censurano la scena

La quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, secondo i piani iniziali di Mediaset, doveva terminare nei primi giorni di dicembre. I dirigenti della rete però, grazie all’ottimo successo ottenuto da Alfonso Signorini, hanno deciso di far slittare la finale alla giornata dell’8 febbraio, generando un po’ di malcontento nella casa, con il conseguente addio di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini.

Negli ultimi giorni, però, è stato confermato nuovamente lo slittamento della puntata finale, che dovrebbe avere luogo nella giornata del 26 febbraio, salvo ulteriori cambiamenti al palinsesto. Per il momento Alfonso Signorini non ha ancora svelato ai ragazzi nella casa questa nuova novità, ma quasi sicuramente lo farà nella puntata di lunedì.

I primi a non essere d’accordo su questo nuovo slittamento sono i fan del GF Vip, che su Twitter hanno lanciato due hashtag contro Alfonso Signorini e i suoi autori: “#NOALPROLUNGAMENTOGF” e “#noallaviolenzapsicologicaalgf“. Alcuni inveci accusano la trasmissione di star costrigendo i ragazzi nella casa a litigare e creare così nuove dinamiche, come successo per Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

Come si può vedere da un video che circola sul web, un fan fuori dagli studi di Cinecittà ha avvisato i ragazzi presenti in quel momento nel giardino del prolungamento della trasmissione. Giulia Salemi, che inizialmente non capisce il messaggio, chiede a Pierpaolo Pretelli (visibilmente sotto choc) delle delucidazioni. Intanto Maria Teresa Ruta, molto probabilmente per evitare che gli autori mettessero la musica, sussurra ai due ragazzi: “Dopo, non adesso”.

La censura però non sarebbe qui, poichè alcuni telespettatori che seguono la trasmissione sul sito del “Grande Fratello Vip” affermano che la scena sarebbe stata eliminata un’ora dopo, come dichiarato da alcuni utenti di Twitter: “Quando guardi la registrazione di un’ora fa per vedere se la regia cancellasse la parte in cui viene urlato ai concorrenti del prolungamento e scopri che è proprio così”.