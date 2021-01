GF Vip, i fan contro il prolungamento del reality: "È violenza psicologica"

Come annunciato inizialmente da Alfonso Signorini, il “Grande Fratello Vip“, grazie all’ottimo successo registrato, doveva terminare nella prima metà del mese di febbraio. Oltre a questo, la rete ha concesso al programma di andare in onda anche nella giornata di Capodanno, registrando però un flop di ascolti e perdendo in maniera piuttosto netta contro “L’anno che verrà“ di Amadeus.

Questo prolungamento, però, non è stato apprezzato dai concorrenti all’interno gli studi di Cinecittà, che hanno mostrato i primi malumori e minacciato il loro addio alla trasmissione. Alla fine, oltre agli addii di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, gli altri concorrenti hanno deciso di restare e continuare sino al mese di febbraio.

Il nuovo prolungamento del reality e il malumore sul web

Nonostante manchi solamente l’ufficialità, il “Grande Fratello Vip” dovrebbe terminare il 26 febbraio, nella stessa giornata de “Il cantante mascherato“, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Come riportato dal sito di Davide Maggio, l’obbiettivo di Mediaset resta quello di fare concorrenza ad una trasmissione di punta dell’azienda di Viale Mazzini.

Questo possibile prolungamento però non viene apprezzato dai fan, che hanno lanciato due hashtag su Twitter: “NOALPROLUNGAMENTOGF” e “#noallaviolenzapsicologicaalgf“. Altri invece invitano a lanciare ulteriori hashtag come “#STOPGFVIP“, dal momento che i ragazzi nella casa potrebbero subire un forte contraccolpo psicologico dallo slittamento della finale.

Trattandosi di una ribellione molto importante (si contano circa diecimila messaggi in poche ore), sicuramente Alfonso Signorini non potrà ignorare la protesta dei fan. Sul banco degli imputati, sempre per molti dei fan, troviamo anche lo stesso Signorini; in molti chiedono infatti, per la prossima edizione, una conduttrice più esperta come Ilary Blasi (che dovrebbe, però, essere al timone de “L’Isola dei Famosi”) o Alessia Marcuzzi.