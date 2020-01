"GF Vip": le parole choc di Barbara Alberti contro Pasquale Laricchia

Barbara Alberti è una scrittrice, sceneggiatrice, giornalista e conduttrice televisiva italiana diventata famosa grazie alla sua presenza come opinionista in diversi talk show come ad esempio “Pomeriggio Cinque” e “L’Italia sul 2”. Nel 2018 ha partecipato come concorrente della seconda edizione del talent show culinario in onda su Sky Uno “Celebrity MasterChef Italia”, dove è stata eliminata nel corso della terza puntata.

Attualmente la giornalista televisiva si trova all’interno della casa del “Grande Fratello Vip” nelle vesti di concorrente della quarta edizione. Nel corso dell’ultima puntata del celebre reality show di canale 5 si è parlato molto di violenza contro le donne, in seguito alle pesanti parole rivolte dal concorrente Salvo Veneziano (già presente nella primissima edizione del reality show condotto dalla giornalista Daria Bignardi) alla bella modella ed influencer Elisa De Panicis, parole che hanno portato all’eliminazione diretta del concorrente.

Sotto accusa sono stati anche i compagni Patrick Ray Pugliese, Sergio Volpini e Pasquale Laricchia, colpevoli di aver riso alle esternazioni fatte da Salvo e non aver in alcun modo preso le difese di Elisa. Pasquale, quando il conduttore Alfonso Signorini ha rivelato la decisione di mandare tutti e quattro gli uomini in un centro antiviolenza per comprendere la gravità delle parole e dei comporti adottati, non ha reagito bene, dissociandosi in ogni modo dall’accusa e dal provvedimento scelto.

Barbara Alberti ha commentato la reazione di Pasquale con parole molto dure e forti: “Pasquale era furibondo, c’avrebbe ucciso tutti. Ieri sera esprimeva un’aggressività e un odio… perché lui è troppo esibizionista per rinunciare a ‘sta cosa. Però odierà le donne… tutto… farà qualcosa di male alle donne. Ha una faccia da assassino”.

Secondo le prime indiscrezioni anche la Alberti sarebbe attualmente a rischio squalificazione a causa delle parole molto dure usate nei confronti di un altro concorrente. Staremo a vedere cosa accadrà nel prossimo futuro all’interno e all’esterno della casa.