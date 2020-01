Grande Fratello Vip: dopo la squalifica di Salvo Veneziano, a rischio altri tre concorrenti

Le dure parole di Salvo Veneziano nei confronti di Elisa De Panicis non sono passate inosservate. Il pizzaiolo infatti, con un lungo comunicato rilasciato dallo staff del “Grande Fratello Vip“, ha annunciato la sua immediata squalifica e l’annullamento dell’attuale televoto.

Salvo Veneziano, durante una chiacchierata, ha commentato l’outfit di Elisa De Panicis attaccandola senza nessun tipo di filtro: “Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale” continuando con il passare dei minuti ad usare delle metafore ancora più pesanti. Alla fine si scusa con la telecamera presente nella stanza, ma ormai il danno è fatto.

Il quesito di “Striscia la notizia”

In quella circostanza Salvo Veneziano si trovava insieme agli altri tre highlanders Pasquale Laricchia, Sergio Volpini e Patrick Ray Pugliese. I tre, oltre a non commentare mai le parole del pizzaiolo, hanno spesso approvato ogni tipo di frecciatina rilanciata nei confronti di Elisa De Panicis. A causa di questo sono accusati di di esser stati testimoni e complici delle affermazioni di Salvo.

Anche con un po’ di provocazione, il sito ufficiale di “Striscia la notizia” chiede ai suoi telespettatori: “Il Grande Fratello Vip dovrebbe squalificare anche Patrick, Pasquale e Sergio?”. Per il momento di una loro possibile squalifica non se ne parla, ma sicuramente nella prossima puntata del reality show Alfonso Signorini potrebbe fare chiarezza su questa vicenda. Ovviamente il sondaggio del TG satirico non ha alcun valore ufficiale ai fini del gioco.

I social si sono immediatamente scatenati su questa squalifica di Salvo Veneziano. In molti stanno infatti apprezzando il pugno duro tenuto da Alfonso Signorini in questa circostanza: “Leggo adesso che Salvo Veneziano è stato immediatamente squalificato, senza neanche aspettare la puntata di mercoledì, e sono piacevolmente stupita. Signorini aveva promesso di voler fare intrattenimento senza derive, e per il momento sta mantenendo la sua parola”.