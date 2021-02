GF Vip, la diretta si apre ricordando Lucas Mello, fratello di Dayane

L’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, andata in onda nella giornata del 5 febbraio, si è aperta nel ricordo di Lucas, il fratello di Dayane Mello. La sua scomparsa, oltre ad aver inciso mentalmente nei confronti della brasiliana, ha lasciato un senso di vuoto anche per gli altri ragazzi nella casa.

Infatti in questi giorni in molti hanno espresso il loro desiderio di abbandonare definitivamente gli studi di Cinecittà, facendo così vincere Dayane. Tuttavia anche loro stanno cercando di farsi forza, dando tutto loro stessi per fare in modo di alzare il morale della Mello.

Alfonso Signorini ricorda Lucas

Il conduttore fa un piccolo monologo per ricordare Lucas, rivelando che anche gli studi di Cinecittà è una casa come di tutti gli italiani. Ricorda che in un programma d’intrattenimento l’argomento della morte non dovrebbe mai entrare, ma nonostante questo sostiene Dayane per il fatto di essere rimasto nella trasmissione: “Dayane ha deciso di non lasciare i suoi compagni. I suoi compagni oggi sono la sua famiglia. Ognuno davanti al dolore reagisce a modo suo e nessuno di noi può giudicare”.

Dello stesso avviso anche Pupo, in cui dichiara di aver vissuto una storia più o meno simile con la scomparsa del padre. Per l’artista infatti la gente dello spettacolo non si abbatte dinanzi alla morte di una persona cara, sostenendo quindi la scelta di Dayane per essere rimasta nella casa.

Le critiche sul web

Il ricordo è stato quasi da tutti apprezzato, ma alcune scelte prese da Alfonso Signorini sono state criticate aspramente sul web. Per molti il conduttore, insieme agli autori, non doveva mostrare per nessun motivo al mondo le scene nel confessionale di Dayane. Uno stesso errore simile è stato fatto proprio nella puntata del daytime, e anche in quella circostanza gli utenti di Twitter si sono scagliati contro il programma.

Tra i tanti tweet contrariati si può leggere: “Comunque alla fine hanno gestito il tutto meglio di quanto immaginassi, l’unica cosa da evitare era il pianto in confessionale ma almeno in casa non l’hanno mostrato”. Oppure: “Secondo me stanno facendo un bel gesto per ricordare Lucas e risollevare il morale a Dayane. Potevano solo evitare la clip nel confessionale”.