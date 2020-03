GF Vip, il racconto di Antonella Elia commuove tutti: Alfonso Signorini in lacrime

Antonella Elia è stata nuovamente protagonista dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 4 – andato in onda mercoledì 25 marzo 2020 – durante il quale ha regalato dei momenti di autentica emozione grazie al toccante racconto del suo passato, fatto anche grazie alla lettera che le è stata inviata dalla sua seconda mamma, Paola.

Il passato doloroso di Antonella Elia commuove tutti al Grande Fratello Vip, compreso Alfonso Signorini. Anziché squalificare la gieffina per la lite avuta qualche ora prima con Fernanda Lessa – le due sono arrivate alle mani per un pacco di biscotti – gli autori del reality hanno voluto mettere la Elia davanti al suo doloroso passato; una carrellata di eventi spiacevoli e tragici, che hanno segnato profondamente la gieffina.

Alfonso Signorini in lacrime: il racconto di Antonella Elia commuove tutti

Nel corso dell’ultima puntata Antonella Elia è stata raggiunta da un toccante messaggio della sua “seconda mamma”, Paola, che l’ha presa sotto la sua ala protettrice quando Antonella aveva appena 9 anni. La mamma naturale di Antonella è morta prematuramente, quando la Elia aveva appena 1 anno e mezzo.

Come è stato raccontato dalla stessa showgirl, il padre della Elia aveva affidato Antonella in un primo momento ai nonni, per poi strapparla a loro e impedire alla figlia di incontrarli per molto tempo. I primi anni di vita di Antonella sono stati quindi caratterizzati da una serie di abbandoni, traumi con cui l’ex valletta di Mike Bongiorno fa i conti tutti i giorni.

Antonella ha dichiarato di aver sofferto di solitudine durante la sua vita, stesse emozioni e sensazioni emerse durante il racconto di Fernanda Lessa, che ha rivelato del bullismo subito da piccola, ma anche della mancanza di amore ed affetto da parte dei suoi genitori. Sia Signorini che Pupo, non hanno potuto non far emergere le similitudini tra le due concorrenti, accomunate da un passato di dolore e sofferenza.

Antonella ha ricevuto un toccante messaggio dalla sua seconda mamma, Paola, che le ha scritto: “Ciao Antonella, sono la mamma. Sono emozionata, ti posso dire poche parole, ma sono dette col cuore. Ti voglio ricordare che ti seguo in televisione, roba da matti, però sono sempre con te“.

Poi Paola ha aggiunto che Antonella è sempre nel suo cuore, quindi le ha ricordato che lei le vuole sempre bene, e di non pensare di essere sola. Alfonso ha chiesto ad Antonella di spiegare ai telespettatori di fosse Paola, dunque la Elia ha chiarito che Paola è la donna che ha sposato suo padre quando lei aveva nove anni.

Purtroppo Antonella non ha alcun ricordo di sua madre biologica, perché è morta troppo presto. Antonella ricorda il primo giorno in cui conobbe Paola, e sin da subito la considerò materna e bellissima, tanto da incitare il padre a sposarla: “Finalmente avevo una mamma anche io. Mi abbracciava molto, mi sono sentita protetta, coccolata“.

Antonella è nuda ed inerme davanti alle sue fragilità e ai dolori emersi nel rievocare il suo passato, quindi, con la dolcezza di cui è capace ha ammesso di sentirsi in colpa per via del suo carattere difficile, da qui l’ammissione che la solitudine è una sua caratteristica: “Sono diffidente, sono capitate svariate cose nella mia vita e quindi non ho fiducia nel prossimo. Mi vergogno di essere così, di quello che sono“. Le parole di Antonella colpiscono profondamente e fanno vibrare le corde dell’anima, anche quelle del conduttore Alfonso Signorini che, piangendo, ha chiuso complimentandosi con la gieffina per aver tirato fuori tali emozioni: “Darsi così al pubblico è segno di grande generosità“.