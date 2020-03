GF Vip, Fernanda mostra i lividi dopo la lite e sulla Elia dice: "Vade retro Satana"

Antonella Elia e Fernanda Lessa sono state protagoniste nelle ultime ore di una lite furiosa, scoppiata a causa di qualche pacco di biscotti, custodito religiosamente e segretamente dall’ex valletta nel suo armadio, costringendo così Sossio e Zequila a dividere le due coinquiline, che dalle parole sono passate rapidamente alle mani.

Prima di lasciare l’ex cavaliere di Uomini e Donne e Antonio Zequila litigare, quindi rifugiarsi nel Confessionale, l’ex valletta di Mike Bongiorno ha pensato bene di lanciare un ultimo affondo alla sua coinquilina, con cui non riesce proprio ad andare d’accordo, dicendo: “Spero che dopo i biscotti ti facciano male anche al pancino” – ha dichiarato la Elia -“Oltre al mal di denti, adesso anche il pancino ti deve far male a te. Ma per anni ti deve far male, anzi, per il resto della tua vita“.

Fernanda Lessa mostra i lividi fatti da Antonella Elia

Parole pesanti, che hanno turbato non poco la modella brasiliana, che dopo aver fatto il segno della croce, ha praticato una sorta di rituale per allontanare le energie negative. Fernanda ha quindi sbottato: “Ma questa è una macumba! Vade retro Satana“.

Antonio ha cercato di capire meglio la dinamica della lite e appurare se effettivamente la Elia avesse messo le mani addosso alla Lessa, e a rispondere alla sua domanda sono stati i fatti, poiché Fernanda gli ha mostrato i lividi che le ha lasciato la presa di Antonella sul braccio. Il tutto per colpa di un biscotto.

A poche ore dalla notizia della lite tra le due gieffine all’interno della Casa, anche il marito della Lessa è sceso in campo in difesa della moglie. Il commento di Luca Zocchi è stato affidato ad un post su Instagram dove si legge: “Stasera puntata… si rischia un po’ ma in realtà a logica delle cose non dovresti rischiare perché da regolamento la Elia dovrebbe esser sbattuta fuori, se tutto non è truccato la Elia verrà sbattuta fuori e quindi bene… bene, giusto, finalmente!” – quindi ha aggiunto rivolgendosi virtualmente alla moglie – “Fossi stato in te io gli avrei tirato una testata credo, però sono fiero di te per come hai gestito la situazione in tutto e per tutto“.