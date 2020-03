GF Vip, il marito di Fernanda Lessa attacca Sossio Aruta: "È un troglodita". Ursula Bennardo prende le sue difese

Le notizie drammatiche che provengono fuori dalla Casa non calmano gli animi tra i concorrenti del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto dal giornalista Alfonso Signorini. Nella giornata del 15 marzo Fernanda Lessa ha accusato un forte dolore ai denti, ma alcuni inquilini non hanno creduto che il suo malore fosse vero.

Sossio Aruta infatti definisce Fernanda Lessa come una vipera velenosa, e Antonella Elia dà ragione al calciatore. In questa conversazione si intromettono anche Paola Di Benedetto e Andrea Denver, ed entrambi vengono attaccati duramente da Luca Zocchi sui social network.

L’attacco di Luca Zocchi

Il marito di Fernanda Lessa, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato quanto accaduto durante la notte scorsa nella casa del “Grande Fratello Vip“, condividendo le immagini di Sossio Aruta mentre insieme ad Antonella Elia stanno prendendo in giro la moglie.

Luca Zocchi ci va quindi duramente sulle persone presenti in questa conversazione: “Il solito troglodita, Fernanda ha un dente spezzato e sta male e quindi la si prende per il c*lo così nella stanza delle vipere capitanata da Antonella Elia, Andrea Denver, Sara Soldati e Paola Di Benedetto”.

Successivamente definisce Antonella Elia un crotalo, accusa Paola Di Benedetto di essere falsa come una borsa di Vuitton venduta in spiaggia, etichetta Andrea Denver come il buon sammaritano e rimprovera nuovamente Sossio Aruta di essere una persona ignorante.

Ursula Bennardo prende le difese di Sossio Aruta

Sulle storie di Instagram, Ursula Bennardo, che abbiamo potuto conoscere grazie alle sue esperienze nel trono over di “Uomini e Donne” e “Temptation Island”, ha lanciato una frecciatine a Luca Zocchi, accusandolo di star cercando un po’ di notorietà.

Queste sono le parole di Ursula che possiamo leggere nelle sue storie di Instagram: “I compagni/compagne e mariti dei concorrenti non sanno più come fare per cercare un po’ di popolarità… Lasciateli sfogare è peccato… Le parole e gli insulti che usano li descrivono da soli”.