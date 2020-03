GF Vip, la fidanzata di Licia contro l’Elia: "Mandatela a casa"

Nonostante l’emergenza in Italia per il Coronavirus sia davvero allarmante, non mancano i momenti più leggeri che riguardano il Grande Fratello Vip. Nel frattempo, però, è giusto parlare dell’intervento radiofonico di Barbara Eboli che, a Radio Radio, ha parlato con Giada Di Miceli per parlare del reality show e soprattutto dell’avventura della sua compagna Licia Nunez.

In particolare Barbara Eboli ha attaccato Antonella Elia con le seguenti parole: “Lei non è malata né labile, lei ha voluto fare del male volontariamente. Vi prego, mandatela a casa”. Insomma, la compagna dell’attrice Licia non ci è andata giù leggera nei confronti dell’ex valletta di programmi importanti come La Ruota della Fortuna e Pressing. Antonella, nelle ultime ore, ha continuato a litigare aspramente sia con la Nunez sia con l’acerrima nemica Valeria Marini.

Barbara ha evidenziato l’atteggiamento provocatorio e perennemente sul piede di guerra di Antonella Elia sottolineando come dall’inizio del programma, la showgirl, stia puntando tutte le donne della casa con le quali puntualmente litiga a fasi alterne. Infatti, basti pensare che l’Elia ha avuto delle scaramucce con Adriana Volpe, Fernanda Lessa, Teresanna Pugliese ecc… Insomma, nella lista nera della showgirl sono da annoverare tantissimi inquilini.

I litigi famosi di Antonella

Questo Grande Fratello Vip 4 sarà ricordato per tantissimi episodi e tanti litigi fra i concorrenti del reality show. La regina, ad oggi, di tutte le liti è sicuramente Antonella Elia. Quest’ultima è famosa per le plurime partecipazioni a reality show. Ricordiamo le sue due avventure all’Isola dei Famosi dove nella prima ebbe un litigio storico con la modella Aida Yespica mentre nella seconda ottenne la vittoria finale.

Proprio nell’annata della sua vittoria, Antonella, ebbe aspre discussioni dapprima con Nina Moric e poi con la biondissima Valeria Marini. Le liti di Antonella sono poi proseguite anche nell’edizione di Pechino Express in cui, con la sua compagna d’avventura Jill Cooper, arrivò al secondo posto con grandi polemiche al seguito.