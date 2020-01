GF Vip, i concorrenti svelano i loro compensi e subito la telecamera viene spenta

Nella casa del “Grande Fratello Vip” ogni minimo comportamento, frase o azione da parte dei concorrenti è motivo di discussione sia dentro che fuori la casa. Il reality show più longevo della televisione italiana, ha preso il via nella sua quarta edizione vip, da poco più di un mese e già i commenti e i chiacchiericci intorno ai concorrenti sono stati e sono tanti e tali da estendersi a macchia d’olio, sui giornali, sul web e nelle diverse trasmissioni in casa Mediaset.

Gli ultimi argomenti che sono sulla bocca di tutti, riguardano Barbara Alberti e la sua volontà di ritirarsi dal gioco e la stessa che ha vuotato il sacco in merito ai compensi ricevuti e ha portato gli altri concorrenti a parlarne a loro volta. Di notte, la Alberti mentre dichiarava ai suoi compagni di voler andar via e di non voler attendere l’esito del televoto (Barbara è in nomination insieme a Patrick e Fernanda Lessa), ha tirato in ballo l’argomento compensi.

Ha asserito che così facendo violerebbe il contratto firmato e il suo compenso si tradurrebbe in soldi guadagnati solo per le puntate fatte. Le sue dichiarazioni sono state molto chiare: “Mai pentita di pagare penali emotive. Lunedì lascio e mi pagano solo le puntate fatte“. Paola Di Benedetto, avallando la discussione ha chiosato: “Ci perde solo lei se abbandona. Il ritiro equivale alla perdita del cachet“.

I compagni di avventura hanno esortato la Alberti a restare in casa e attendere l’esito del televoto, perchè se fosse lei l’eliminata non perderebbe il suo compenso. Il Grande Fratello, dopo aver udito i discorsi fatti e dopo aver compreso che direzione stava prendendo la discussione, ha subito censurato le immagini e spostato la telecamera verso il giardino vuoto.

Il danno però è stato fatto, i concorrenti ne hanno parlato e quando il Grande Fratello se n’è accorto era ormai troppo tardi. Dunque i vip per poter partecipare al reality ricevono un doppio cachet, uno fisso e l’altro variabile, in base al numero di puntate fatte. Chissà quale sarà la decisione della Alberti, la quale è stata per altro portata fuori dalla casa per un controllo medico.