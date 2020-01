Grande Fratello Vip: momento intimo di Rita Rusic immortalato dalle telecamere

Momento hot nella notte al Grande Fratello Vip. Protagonista Rita Rusic, attrice ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, sorpresa dalle telecamere alle 3.20 di notte, mentre si concedeva dei momenti intimi.

La concorrente, protagonista nella diretta di lunedì dell’incontro con Valeria Marini, che a suo dire le avrebbe rovinato la sua famiglia dopo la separazione da Vittorio Cecchi Gori, in questi giorni si era fatta trascinare da discorsi di gruppo inerenti rapporti sentimentali e intimi, esprimendo liberamente il suo pensiero. Era arrivata anche al punto di manifestare il suo disappunto per la mancanza di uomini interessanti all’interno della casa.

Ed è proprio questa assenza di testosterone che potrebbe averla portata a soddisfare autonomamente i suoi bisogni intimi. Come immortalato dalle telecamere del Grande Fratello Vip, Rita Rusic, mentre era nella capsula room, per un momento di distacco dal caos della casa, nonostante la presenza di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che probabilmente non si sono accorti della scena, ha infilato la mano nelle sue mutandine. Alcuni utenti hanno pensato stesse solo spalmandosi una pomata, mentre altri hanno pensato ad un momento di autoerotismo.

La regia, resasi conto dell’episodio, ha subito staccato spostando l’inquadratura, ma il breve filmato non è sfuggito ai più attenti, tanto da essere pubblicato sul sito Dagospia, che non ha dubbi sulla questione e titola: “Rita Rusic nel cuore della notte asseconda le richieste del suo fiorellino”.

La quasi sessantenne attrice italo-croata, che all’interno della casa ha ritrovato la sua ex-fiamma Andrea Denver, è uno dei personaggi più chiacchierati di questa edizione del reality. In queste prime settimane, all’interno della casa, ha già dovuto affrontare la visita, non gradita, dell’ex marito Vittorio Cecchi Gori, e quella di Valeria Marini, con la quale i rapporti sono sempre stati tesi, proprio per via della relazione tra la showgirl e il produttore cinematografico.